Inaugurata ai Giardini Estensi la Panchina Bianca: un simbolo contro l’abuso sui minori

È stata inaugurata questa mattina, 5 maggio, ai Giardini Estensi di Varese la “Panchina Bianca 114“, un presidio fisico e simbolico dedicato alla tutela dei minori vittime di abuso e maltrattamento. L’iniziativa è del Comitato VareseSi-Cura, con il patrocinio del Comune di Varese – Assessorato ai Servizi Educativi e Pari Opportunità e ha visto la presenza delle istituzioni cittadine.

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La panchina richiama il numero 114 – Emergenza Infanzia, il servizio di pubblica utilità gratuito, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, gestito da Telefono Azzurro su incarico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. «Telefono Azzurro si occupa da più di quarant’anni della tutela di bambini e adolescenti – ha spiegato Alessandra Zanotti, responsabile dell’organizzazione – e da più di vent’anni ha in gestione il 114. Raccogliamo segnalazioni che riguardano situazioni di pericolo e di pregiudizio, confrontandoci costantemente con la rete territoriale – servizi sociali, forze dell’ordine, procure, scuole – per costruire una rete di protezione. La panchina può ricordare a bambini e ragazzi che il servizio c’è, può essere contattato in qualsiasi momento e per qualsiasi situazione di necessità».

Sullo sfondo c’è una fotografia preoccupante. La terza Indagine Nazionale sul Maltrattamento e Abuso, condotta nel 2025 da AGIA, CISMAI e Terre des Hommes, certifica che il fenomeno è in crescita strutturale: oltre 113mila minorenni risultano in carico ai servizi sociali per maltrattamento, con un’incidenza aumentata del 58% rispetto al 2018. Nell’87% dei casi il maltrattamento avviene in ambito familiare, e oltre la metà delle segnalazioni arriva dall’autorità giudiziaria, segnale di una intercettazione precoce ancora insufficiente.

La “Panchina Bianca 114” è la prima tappa di un progetto più ampio, intitolato “Minori al Sicuro diventano Adulti Sicuri“, che il Comitato VareseSi-Cura intende portare alle istituzioni, alle forze dell’ordine, alle scuole e agli ospedali attraverso nuovi protocolli d’intesa. «Siamo onorati di aver ricevuto anche una lettera della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, che si è complimentata per l’iniziativa», ha detto la presidente del Comitato, Alessandra Rambaldi, sottolineando l’obiettivo di costruire reti territoriali solide.

La panchina è stata realizzata dagli studenti della classe IV B indirizzo Figurativo del Liceo Artistico Frattini, coordinati dalla professoressa Mariagiovanna Micali, presente insieme alla vicepreside Elena Losoni. Al taglio del nastro hanno preso parte anche gli assessori del Comune Rossella Dimaggio che ha fatto gli onori di casa, Stefano Malerba e Roberto Molinari, il sindaco Davide Galimberti che ha salutato e ringraziato organizzatori e ragazzi, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e, in rappresentanza delle forze dell’ordine, Angela De Santis, dirigente della divisione anticrimine della questura di Varese e il Maggiore Chiara Crupi, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Varese. Le vernici e la targhetta sono state offerte da Edilizia Acrobatica spa, mentre l’Associazione METI.org ha collaborato fin dall’inizio al progetto.

Le voci dei protagonisti

Il valore della rete e della cultura

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha aperto gli interventi sottolineando come la prevenzione passi attraverso un coordinamento serrato tra le istituzioni. «Nel nostro territorio, attraverso il coordinamento tra le varie forze dell’ordine, la parte socio-sanitaria e le istituzioni, tutta una serie di questioni sono attenzionate grazie a questo presidio importante di legalità — ha dichiarato il primo cittadino — Il compito delle istituzioni è divulgare il più possibile l’attenzione per individuare in maniera preventiva fenomeni tesi a creare le condizioni per il benessere di tutti i soggetti fragili».

Un concetto ripreso dall’assessora ai Servizi Educativi, Rossella Dimaggio, che ha lodato la tenacia delle realtà coinvolte: «Questa mattina abbiamo istituzioni e ragazzi che agiscono il cambiamento. La nostra panchina è un simbolo, un monito e un’affermazione del fatto che la città funziona se la rete tra cittadini, istituzioni e associazioni funziona. Vogliamo che nessuno si senta solo».

Il 114: un numero per salvare vite

Alessandra Rambaldi, co-fondatrice di Varese Sicura, ha spiegato la genesi del progetto legato alla Giornata Nazionale contro la pedofilia: «Abbiamo scelto di inaugurare la panchina per divulgare il 114, un numero collegato a una rete istituzionale che prende in carico la situazione. In Italia il 70% dei maltrattamenti avviene in famiglia; questo strumento serve a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti che hanno un sospetto e non sanno come procedere».

Il sostegno del Governo e della Provincia

All’evento è giunto anche il messaggio della Ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella: «La difesa dei più piccoli è una priorità del nostro governo. Dare evidenza al 114 attraverso un’azione realizzata da giovani studenti ha un valore concreto e una forte portata simbolica».

Il consigliere provinciale Giacomo Iametti ha invece garantito il supporto dell’ente di Villa Recalcati: «Siamo a disposizione per creare cultura. Anche la categoria degli avvocati deve specializzarsi sempre più per comprendere le sfaccettature che stanno dietro a queste dinamiche e far capire ai giovani che non sono mai soli».

L’arte come impegno civile

Protagonisti assoluti del progetto sono stati gli studenti del Liceo Artistico “Frattini”. Le docenti hanno spiegato il valore della scelta cromatica e del supporto: «La panchina è simbolo di appartenenza e sosta, un momento di riflessione collettiva. In questo caso l’arte ci pone davanti alle difficoltà: uno spazio urbano diventa spazio di impegno civile».

Commovente la chiusura affidata ai rappresentanti degli studenti: «Speriamo che questa panchina possa dare voce a chi spesso non parla abbastanza. Ognuno di noi ha preso parte alla sua realizzazione affinché chi è in difficoltà possa trovare il coraggio di chiamare e lasciarsi alle spalle tutto il dolore».