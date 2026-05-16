Inaugurato Spazio Luce a Sesto Calende, Amalia Ercoli Finzi madrina nel segno della scienza e dell’arte

Un nuovo spazio espositivo permanente nasce nel giorno esatto in cui si celebra la Giornata internazionale della luce. E lo fa in uno degli spazi più suggestivi del Varesotto, immerso tra il verde delle colline e l’azzurro del Lago Maggiore. Sabato 16 maggio 2026 è stato infatti inaugurata la nuova area espositiva della Fondazione Giancarlo Sangregorio, battezzata Spazio Luce.

Galleria fotografica Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino. Una collezione svelata 4 di 11

La struttura sorge dal recupero edilizio di un vecchio edificio rurale situato all’interno del Parco del Ticino. L’intervento è stato finanziato attraverso un bando di Fondazione Cariplo con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale del territorio attraverso mostre temporanee, incontri e progetti dedicati ai giovani artisti. Il nuovo polo consolida il ruolo di Sesto Calende, all’estremità meridionale del Lago Maggiore, come punto di riferimento nel panorama artistico.

Madrina d’eccezione Amalia Ercoli Finzi: “Spazio e luce richiamano l’universo”

Per l’occasione la verde frazione sestese di Cocquo ha avuto un parterre d’eccezione, con la presenza del ministro Giorgetti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore alla cultura Caruso e naturalmente tanti amministratori del Verbano. Ma la Madrina d’eccezione dell’inaugurazione di Spazio Luce è stata la professoressa Amalia Ercoli Finzi, “la signora delle comete” considerata tra le massime personalità al mondo nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali. Nel suo, applauditissimo, intervento ha unito la fisica all’arte: «Spazio e luce sono due concetti che in realtà richiamano l’universo». Una definizione che la fondazione ha fatto propria, indicando la struttura come «un luogo di energia capace di propagarsi sul territorio».

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In mostra 34 capolavori della collezione privata

Il debutto della struttura coincide con l’apertura della mostra Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino. Una collezione svelata, curata da Lorella Giudici con il contributo di Martina Cortese. L’esposizione, aperta fino al 29 novembre 2026, propone 34 opere selezionate tra le oltre cento che compongono la collezione privata che lo scultore Giancarlo Sangregorio, scomparso nel 2013, ha raccolto in vita. A questo link il catalogo online.

Il percorso mette in dialogo grandi nomi del secondo Novecento italiano, tra cui Lucio Fontana, Enrico Baj, Mimmo Rotella e Aldo Mondino. «Questa collezione vede la luce per la prima volta», ha spiegato la curatrice Lorella Giudici. «Il titolo Incontri sottolinea come si debba entrare in mostra ascoltando un racconto di amicizie, di arte e di affetti che hanno costellato la vita di Sangregorio». Il complesso ospita anche un omaggio alla scultrice Paola Ravasio, vincitrice del Premio Sangregorio , che nei prossimi giorni esporrà i suoi disegni all’interno del municipio, nella sala Cesare da Sesto.

Le istituzioni e il ministro Giorgetti: “Si respira un’aria che è arte”

Spazio Luce sarà un nuovo punto di attrazione culturale per il territorio. Questa la visione del presidente degli amministratori, a partire da Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha evidenziato il valore dell’opera: «I complimenti vanno alla fondazione che ha saputo ben interpretare il significato di mettere insieme natura e arte» . L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha invece ribadito l’importanza che avrà la nuova area della fondazione, «un punto di riferimento e di ricerca per i giovani artisti, un posto aperto per la nostra comunità».

Tra il pubblico è intervenuto, a sorpresa, anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. «Sono scappato da altre faccende», ha dichiarato con una battuta il ministro, originario dell’area dei Laghi. «In questo posto si respira un’aria che è arte in quanto tale. Spero di trovarmi una mezz’oretta di serenità e di pace che mi suggerisca qualcosa rispetto ad altre vicende che non hanno questo tipo di ricchezza e di spiritualità».

Per il Comune di Sesto Calende sono intervenuti l’assessore alla Cultura Loredana D’Agaro, che ha ricordato la coincidenza con la Giornata della luce e il legame storico della città con i linguaggi contemporanei, e il vicesindaco Giorgio Circosta.«>La Fondazione Sangregorio è uno di quei luoghi in cui il rapporto tra arte, ambiente e materia si percepisce in modo fortissimo. Non è solo un luogo che ospita opere. È un luogo che sembra averle generate, accompagnate, trattenute. Qui si capisce quanto il luogo scelto da un artista possa incidere sull’artista stesso. E quanto l’artista, a sua volta, possa restituire quel luogo attraverso la materia. È quasi come se l’artista diventasse il mezzo attraverso cui l’ambiente esprime sé stesso: attraverso la pietra, attraverso la forma, attraverso il gesto, attraverso la luce».

GLI ORARI D’APERTURA E I COSTI DELL’INGRESSO