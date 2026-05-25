Incendi sul Lago Maggiore: “Il cambiamento climatico allunga la stagione del fuoco”

Quaranta ettari di vegetazione distrutti sopra Laveno Mombello nei primi giorni di aprile, poi le fiamme visibili dalla sponda varesotta quando il 16 aprile i roghi hanno colpito l’area di Motta Granda sul versante piemontese del Lago Maggiore.

Due incendi ravvicinati che hanno riportato al centro dell’attenzione un problema strutturale: il rischio di incendi boschivi nell’Alto Varesotto è alto, e il cambiamento climatico rischia di renderlo ancora più difficile da gestire.

Un territorio ad alto rischio

I dati parlano chiaro. Secondo il Piano Antincendio Boschivo regionale, il periodo di maggiore pericolosità per la Lombardia si concentra tra dicembre e aprile, ma negli ultimi anni la stagione si è allungata anche all’estate e all’autunno, come dimostrò l’incendio del Parco Campo dei Fiori nell’ottobre del 2017.

Dal 2020 ad oggi, il registro meteo giornaliero del Centro Geofisico Prealpino ha registrato 26 giorni con incendi nella zona, con una concentrazione significativa nella primavera di quest’anno: focolai multipli tra il 4 e il 6 aprile e tra il 26 e il 28 marzo, favoriti da forti venti.

Nessun comune dell’Alto Varesotto rientra nella fascia di rischio basso. Le aree più esposte sono quelle orientate a sud, dove la presenza di conifere aumenta ulteriormente la pericolosità.

Il clima peggiora il quadro

Le proiezioni elaborate dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici indicano per l’Europa meridionale un incremento della severità degli incendi tra il 3 e il 7% per decennio, un allungamento della stagione del fuoco e un aumento significativo delle superfici percorse dalle fiamme, con picchi in estate ma con tendenze preoccupanti anche in primavera e autunno.

L’aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni e la maggiore frequenza di periodi siccitosi stanno creando condizioni sempre più favorevoli all’innesco e alla propagazione. A questi rischi si aggiungono effetti a catena: incendi intensi in aree montane con forti pendenze aumentano la vulnerabilità dei versanti a erosione, frane e dissesti idrogeologici.

La risposta del progetto Bosco Clima

In questo contesto si inserisce il progetto Bosco Clima, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma F2C — Fondazione Cariplo per il Clima. Capofila è la Comunità Montana Valli del Verbano, affiancata dal Centro Geofisico Prealpino, dal Parco Regionale Campo dei Fiori, dall’Università degli Studi dell’Insubria e dalle associazioni Lipu e Cast.

«Comunità Montana e, per una sua porzione, anche il Parco Campo dei Fiori stanno rivedendo i propri Piani di Indirizzo Forestale inserendo le opportune misure per direzionare la gestione dei boschi verso un’efficace prevenzione del rischio di incendi» spiega l’assessora all’Ambiente della Comunità Montana Valeria Squitieri. Una revisione necessaria, che punta a trasformare la gestione forestale da risposta all’emergenza a strumento di prevenzione strutturale, prima che il prossimo incendio torni a illuminare il cielo sul lago.