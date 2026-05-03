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Incendio a Casciago, a fuoco il tetto di un’abitazione in via Garibaldi

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di domenica 3 maggio. Ingenti i danni alla struttura, ma non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il sindaco Mirko Reto

Generico 27 Apr 2026

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 3 maggio a Casciago, dove intorno alle 15.20 un incendio ha seriamente danneggiato il piano superiore di un’abitazione situata in via Garibaldi.

L’intervento

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a divorare la copertura dell’edificio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare il rogo e circoscrivere i danni, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente. Gli operatori in posto con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e hanno messo in atto le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Insieme ai soccorritori, sono intervenuti i volontari della Protezione Civile Valtinella, con la presenza sul campo del coordinatore Rosalba Altieri e del vice Alberto Gaggioni, per fornire supporto logistico e monitorare l’area.

Nessun ferito

Fortunatamente, nonostante la violenza delle fiamme e i danni significativi subiti dal tetto, non si registrano feriti tra i residenti: una donna è rimasta leggermente intossicata ed è stata sottoposta alle cure dei sanitari. Sul luogo dell’incidente è accorso anche il sindaco Mirko Reto, che ha voluto verificare di persona la situazione e accertarsi che non vi fossero conseguenze gravi o pericoli immediati per l’incolumità degli abitanti della zona.

Cause da accertare

Una volta spento l’incendio, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Restano ancora sconosciute le cause che hanno innescato il rogo: i rilievi tecnici dei Vigili del Fuoco serviranno a stabilire se l’origine delle fiamme sia da attribuire a un malfunzionamento tecnico o ad altre circostanze.

Generico 27 Apr 2026
Generico 27 Apr 2026

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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