Incendio boschivo a Madonna del Sasso: fiamme domate dopo una notte di lavoro
Il rogo, divampato nel tardo pomeriggio di ieri al confine tra le province di VCO e Novara, ha interessato circa mezzo ettaro di vegetazione; l'intervento coordinato di Vigili del Fuoco e volontari AIB ha evitato danni a persone o cose
Si è conclusa positivamente nella mattinata odierna l’operazione di spegnimento di un incendio boschivo che ha interessato il territorio comunale di Madonna del Sasso. Le fiamme erano divampate intorno alle 17:30 di ieri, lunedì 4 maggio, in un’area di vegetazione non antropizzata situata al confine con la provincia di Novara.
Il dispositivo di soccorso
L’emergenza ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara, affiancate dal personale del Corpo Volontari AIB Piemonte. Per accelerare le operazioni di contenimento in un’area impervia, è stato necessario anche l’impiego di un mezzo aereo in convenzione regionale.
Le attività di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Comando VCO e sono proseguite senza sosta fino al calare del sole.
Bonifica e bilancio finale
Durante la notte, il rogo è stato posto in fase di bonifica. Due squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari AIB hanno garantito un presidio costante per monitorare eventuali focolai residui e impedire che il vento potesse rinfocolare le fiamme.
Dopo l’ultimo sopralluogo di verifica effettuato questa mattina, l’incendio è stato dichiarato ufficialmente estinto. Secondo le stime dei tecnici, l’area colpita è di circa 0,5 ettari. Fortunatamente, non essendo presenti abitazioni nelle immediate vicinanze, non si sono registrati danni a persone o strutture. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno dato origine alle fiamme.
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