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Incendio in una corte del centro storico di Arcisate: casa dichiarata inagibile

L'allarme intorno alle 8 di lunedì 11 maggio in via Manzoni coinvolgendo una palazzina su due livelli mentre i residenti del cortile sono stati fatti allontanare per ore

Arcisate - Incendio abitazione maggio 2026

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, nel centro storico di Arcisate provocando seri danni ad un’abitazione e rendendo necessaria l’evacuazione in via preventiva dei residenti della corte in cui sono divampate le fiamme.

E’ successo intorno alle 8 in un edificio di via Manzoni, nel centro storico del paese, creando preoccupazione tra i residenti anche a causa dell’estrema vicinanza tra le costruzioni nel nucleo più antico di Arcisate. Le fiamme si sono rapidamente propagate in un edificio a due piani e facendo subito scattare la richiesta di intervento dei soccorsi.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Varese con due automezzi, e gli agenti della Polizia locale di Arcisate. I soccorritori hanno spento le fiamme, che hanno avvolto completamente l’immobile e rendendolo inagibile. Per ragioni di sicurezza, l’area circostante è stata isolata e via Manzoni è rimasta chiusa al traffico per circa 3 ore, per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’edificio.

In salvo le due persone che abitano nella casa interessata dall’incendio, anche se per la donna è stato necessario il ricovero in ospedale per valutare se ha riportato danni dall’inalazione dei fumi.

Concluse le operazioni di spegnimento, i tecnici dei Vigili del fuoco hanno effettuato una valutazione sulle condizioni dell’edificio e lo hanno dichiarato inagibile. Hanno invece potuto fare ritorno nelle loro abitazioni gli altri residenti della corte di via Manzoni, evacuati in via precauzionale nelle fasi critiche dell’incendio.

(foto da Facebook)

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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