Incendio in un’abitazione a Fagnano Olona: vigili del fuoco in azione in vicolo Vanzini

Un incendio si è sviluppato nella serata di mercoledì 20 maggio, all’interno di un’abitazione in vicolo Vanzini a Fagnano Olona. L’allarme è scattato alle 19:55, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti con un’autopompa e un’autobotte. Gli operatori hanno avviato le manovre di spegnimento del rogo, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi alle strutture adiacenti, e hanno successivamente provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

In vicolo Vanzini sono giunti anche i sanitari della Croce Rossa Italiana e i Carabinieri per garantire il supporto logistico e monitorare la situazione. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del fumo. Le cause che hanno originato l’incendio sono attualmente in fase di accertamento.