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Incendio in un’azienda a Brissago Valtravaglia

A fuoco il legname conservato all'interno di un'impresa edile. Sul posto i vigili del fuoco

Generico 25 May 2026

Un incendio è divampato all’interno di una ditta edile nel Comune di Brissago Valtravaglia, lungo la statale, la mattina di martedì 26 maggio intorno alle 9:00.

Le fiamme hanno interessato il magazzino dell’azienda, dove sono conservate grosse quantità di legname da carpenteria. Al momento, non risultano persone ferite.

 

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L’incendio ha sollevato una grossa colonna di fumo osservabile anche da Luino. Sul posto è intervenuta una prima squadra dei vigili del fuoco da Luino,  ma sono attesi mezzi e operatori anche dalla sezione di Varese.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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