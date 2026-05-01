Un incendio è divampato nel pomeriggio di venerdì 1° maggio in un condominio di via Crispi a Varese, all’altezza del distributore di carburante Eni.

Galleria fotografica Incendio in via Crispi a Varese, fiamme all’ultimo piano di un condominio 4 di 5

Le fiamme sono partite da un appartamento situato all’ultimo piano dello stabile, al cui interno in quel momento non si trovava nessuno. Il rogo si è però propagato raggiungendo anche altri spazi dove erano presenti alcune persone, fortunatamente senza causare feriti.

Dalle ore 16:00 i vigili del fuoco stanno intervenendo e sul posto ci sono due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone adibito al trasporto di bombole di aria respirabile. Il fumo, denso e visibile anche a grande distanza, ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.