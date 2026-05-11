Incendio nel centro storico di Arcisate: si sveglia di soprassalto con la casa in fiamme

Hanno rischio grosso i due inquilini della casa di via Manzoni, nel centro storico di Arcisate, dove questa mattina è scoppiato un incendio che ha distrutto buona parte dell’appartamento. Le fiamme infatti sdono scoppiate poco prima delle 8, mentre la coppia stava dormendo. A scongiurare il peggio, secondo il racconto di quanti hanno assistito alle prime fasi dell’emergenza, è stata la donna che ha iniziato a tossire a causa del fumo che stava già saturando il piccolo appartamento e dopo essersi svegliata di soprassalto ha visto le fiamme e allertato il compagno. Subi e lanciato l’allarme ai vicini e ai soccorritori.

Ancora non si conoscono le esatte cause dell’incendio – forse una candela lasciata accesa – ma di certo i due inquilini e i loro vicini di casa hanno corso un bel rischio. Nell’appartamento erano infatti presenti due bombole di gas che avrebbero potuto esplodere, causando danni importanti. Fortunatamente le bombole sono state portate fuori dall’appartamento prima che le fiamme dilagassero dal piano terra, dove è partuto l’incendio, fino al secondo piano e al tetto che sono stati gravemente danneggiati.

Molta preoccupazione anche per i vicini di casa della corte di via Manzoni: l’appartamento è infatti una porzione di casa stretta tra altre abitazioni che avrebbero potuto essere coinvolte dall’incendio. Il rapido arrivo dei Vigili del fuoco e la presenza sul posto della Polizia locale di Arcisate hanno scongiurato il peggio: le case vicine hanno riportato solo lievi danni ai serramenti.

Per motivi di sicurezza e per poter intervenire senza rischi, i Vigili del fuoco hanno evacuato la corte in cui insiste l’appartamento ma poco dopo le 11 tutti gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle loro case. Tutti tranne la coppia la cui abitazione è andata a fuoco: «La signora è stata ricoverata in ospedale per accertamenti per aver inalato i fumi dell’incendio, mentre il compagno non ha riportato conseguenze – spiega il sindaco Antonino Centorrino – La casa ha riportato gravi danni ed è stata dichiarata inagibile e come Comune stiamo cercando una soluzione alternativa».