Incendio nel centro storico di Arcisate: si sveglia di soprassalto con la casa in fiamme
Il rogo è partito dal piano terra poco prima delle 8 mentre la coppia stava dormendo. Il risveglio improvviso della donna ha evitato conseguenze peggiori per i residenti
Hanno rischio grosso i due inquilini della casa di via Manzoni, nel centro storico di Arcisate, dove questa mattina è scoppiato un incendio che ha distrutto buona parte dell’appartamento. Le fiamme infatti sdono scoppiate poco prima delle 8, mentre la coppia stava dormendo. A scongiurare il peggio, secondo il racconto di quanti hanno assistito alle prime fasi dell’emergenza, è stata la donna che ha iniziato a tossire a causa del fumo che stava già saturando il piccolo appartamento e dopo essersi svegliata di soprassalto ha visto le fiamme e allertato il compagno. Subi e lanciato l’allarme ai vicini e ai soccorritori.
Ancora non si conoscono le esatte cause dell’incendio – forse una candela lasciata accesa – ma di certo i due inquilini e i loro vicini di casa hanno corso un bel rischio. Nell’appartamento erano infatti presenti due bombole di gas che avrebbero potuto esplodere, causando danni importanti. Fortunatamente le bombole sono state portate fuori dall’appartamento prima che le fiamme dilagassero dal piano terra, dove è partuto l’incendio, fino al secondo piano e al tetto che sono stati gravemente danneggiati.
Molta preoccupazione anche per i vicini di casa della corte di via Manzoni: l’appartamento è infatti una porzione di casa stretta tra altre abitazioni che avrebbero potuto essere coinvolte dall’incendio. Il rapido arrivo dei Vigili del fuoco e la presenza sul posto della Polizia locale di Arcisate hanno scongiurato il peggio: le case vicine hanno riportato solo lievi danni ai serramenti.
Per motivi di sicurezza e per poter intervenire senza rischi, i Vigili del fuoco hanno evacuato la corte in cui insiste l’appartamento ma poco dopo le 11 tutti gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle loro case. Tutti tranne la coppia la cui abitazione è andata a fuoco: «La signora è stata ricoverata in ospedale per accertamenti per aver inalato i fumi dell’incendio, mentre il compagno non ha riportato conseguenze – spiega il sindaco Antonino Centorrino – La casa ha riportato gravi danni ed è stata dichiarata inagibile e come Comune stiamo cercando una soluzione alternativa».
Incendio in una corte del centro storico di Arcisate: casa dichiarata inagibile
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.