Incendio nella notte a Cascina Rancate: salvati oltre 500 bovini dai vigili del fuoco di Milano
Le fiamme dopo il violento maltempo che ha colpito il Milanese. Distrutta un’ala dell’azienda agricola a San Giuliano Milanese. Sessanta vigili del fuoco impegnati
Una notte di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco dopo il violento incendio scoppiato a Cascina Rancate, nel territorio di San Giuliano Milanese, durante l’ondata di maltempo che nella serata di ieri ha colpito il Milanese.
Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti un’intera ala dell’azienda agricola, interessando una superficie di circa 1500 metri quadrati. L’intervento dei soccorritori si è concentrato inizialmente sulla messa in sicurezza degli animali presenti nella struttura.
Complessivamente sono stati salvati 510 bovini da latte, evacuati prima che il rogo potesse raggiungere le stalle.
Sul posto hanno operato per tutta la notte sedici mezzi dei vigili del fuoco, impegnati prima nel contenimento delle fiamme, poi nella delimitazione dell’area interessata dall’incendio e infine nella lunga fase di raffreddamento del fienile coinvolto dal rogo.
Un’operazione particolarmente complessa che ha richiesto l’impiego di circa sessanta vigili del fuoco.
Anche nelle ore successive all’emergenza alcuni mezzi sono rimasti presenti nell’azienda agricola per completare le operazioni di “minuto spegnimento” ed evitare eventuali riprese delle fiamme.
Restano ora da chiarire le cause del rogo, scoppiato mentre sul territorio si abbatteva il forte maltempo.
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