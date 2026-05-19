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Canton Ticino

Incendio nella notte a Lugano Viganello, evacuati i residenti di una palazzina

Il rogo si è sviluppato in un'autorimessa intorno alle 2 di notte. Nessun ferito ma danni materiali ingenti

pompieri lugano

Un incendio si è sviluppato intorno alle 2 di notte in un’autorimessa che unisce tre palazzine in via Fiume a Viganello, quartiere nella zona Nord di Lugano. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Cantonale, le fiamme sono partite da una delle auto parcheggiate generando un fumo denso e danneggiando anche i veicoli circostanti.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono giunte le squadre dei pompieri di Lugano, gli agenti della Cantonale e della polizia Città di Lugano e il personale della Croce Verde cittadina. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio e quindi a liberare i locali dal fumo.

La nottata però è stata complicata per gli abitanti di una delle palazzine collegate al garage: le persone sono state infatti fatte evacuare a scopo precauzionale: non si segnalano feriti o intossicati ma i danni materiali sono giudicati “ingenti” da parte degli inquirenti.

La zona interessata è stata inoltre transennata e temporaneamente chiusa al traffico per consentire le le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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