 Incidente a Gavirate, ciclista investito sulla Sp1: traffico in tilt

Incidente stradale intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 4 maggio, a Gavirate, lungo la strada provinciale 1. Coinvolti nello scontro un’auto e un ciclista che procedevano nella stessa direzione di marcia.

L’impatto è avvenuto nella corsia che si sviluppa dalla rotatoria del centro commerciale in direzione Varese Lago. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di mezza età, finito a terra in seguito all’urto.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati per aiutare il ferito in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo risultava cosciente, ma è stato immobilizzato a terra per precauzione.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso, con lunghe code in direzione Varese Lago e forti rallentamenti anche nella carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.