Varese News

Varese Laghi

 Incidente a Gavirate, ciclista investito sulla Sp1: traffico in tilt

Scontro tra un’auto e un ciclista nella tarda mattinata di lunedì 4 maggio lungo la provinciale 1, in direzione Varese Lago. Uomo ferito ma cosciente, lunghe code e disagi alla circolazione.

ambulanza

Incidente stradale intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 4 maggio, a Gavirate, lungo la strada provinciale 1. Coinvolti nello scontro un’auto e un ciclista che procedevano nella stessa direzione di marcia.

L’impatto è avvenuto nella corsia che si sviluppa dalla rotatoria del centro commerciale in direzione Varese Lago. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di mezza età, finito a terra in seguito all’urto.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati per aiutare il ferito in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo risultava cosciente, ma è stato immobilizzato a terra per precauzione.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso, con lunghe code in direzione Varese Lago e forti rallentamenti anche nella carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.