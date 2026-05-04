Incidente a Gavirate, ciclista investito sulla Sp1: traffico in tilt
Scontro tra un’auto e un ciclista nella tarda mattinata di lunedì 4 maggio lungo la provinciale 1, in direzione Varese Lago. Uomo ferito ma cosciente, lunghe code e disagi alla circolazione.
Incidente stradale intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 4 maggio, a Gavirate, lungo la strada provinciale 1. Coinvolti nello scontro un’auto e un ciclista che procedevano nella stessa direzione di marcia.
L’impatto è avvenuto nella corsia che si sviluppa dalla rotatoria del centro commerciale in direzione Varese Lago. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di mezza età, finito a terra in seguito all’urto.
I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati per aiutare il ferito in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo risultava cosciente, ma è stato immobilizzato a terra per precauzione.
L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso, con lunghe code in direzione Varese Lago e forti rallentamenti anche nella carreggiata opposta.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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