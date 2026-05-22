Incidente a MIlno tra furgone e auto in viale Scarampo: traffico in tilt verso l’autostrada
L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona: lunghe code si sono formate fino all’ingresso autostradale
Paura questa mattina a Milano, all’incrocio tra viale Scarampo e via Silva, dove si è verificato uno scontro tra un furgone che trasportava pane e un’autovettura intorno alle 5.30.
Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’auto, un ragazzo di 27 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona: lunghe code si sono formate fino all’ingresso autostradale e il traffico risulta ancora rallentato mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono tuttora in corso.
Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Locale di Milano e una autogru per la rimozione del mezzo pesante coinvolto nello schianto. Presenti anche i tecnici Atm, costretti a deviare alcune linee del trasporto pubblico a causa dell’incidente.
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