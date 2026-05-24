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Incidente sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, tre chilometri di coda verso Milano

Coinvolti più veicoli nel tratto in direzione del capoluogo lombardo. Una giovane di 24 anni è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Busto Arsizio. Nessuna conseguenza grave, ma forti ripercussioni sulla viabilità

Generico 18 May 2026

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, poco prima delle 17 lungo l’autostrada A8 dei Laghi, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano.

Lo scontro, che ha coinvolto più di due veicoli, si è verificato intorno alle 16.54 all’altezza dello svincolo con la SS336. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Busto Arsizio con un’ambulanza in codice verde e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

A essere soccorsa è stata una donna di 24 anni, le cui condizioni – secondo le prime informazioni fornite dalla Soreu dei Laghi – non destano preoccupazione.

Pesanti, invece, le conseguenze sul traffico: si sono formati fino a tre chilometri di coda in direzione del capoluogo lombardo, complice anche la concomitanza con il rientro domenicale e i restringimenti di carreggiata legati ai cantieri ancora aperti nella zona.

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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