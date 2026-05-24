Incidente sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, tre chilometri di coda verso Milano

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, poco prima delle 17 lungo l’autostrada A8 dei Laghi, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano.

Lo scontro, che ha coinvolto più di due veicoli, si è verificato intorno alle 16.54 all’altezza dello svincolo con la SS336. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Busto Arsizio con un’ambulanza in codice verde e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

A essere soccorsa è stata una donna di 24 anni, le cui condizioni – secondo le prime informazioni fornite dalla Soreu dei Laghi – non destano preoccupazione.

Pesanti, invece, le conseguenze sul traffico: si sono formati fino a tre chilometri di coda in direzione del capoluogo lombardo, complice anche la concomitanza con il rientro domenicale e i restringimenti di carreggiata legati ai cantieri ancora aperti nella zona.