“Incontra il Fotografo” porta Gianluca Colonnese alla Sala Cattaneo di Cogliate

Venerdì 22 maggio il Foto Club Cogliate, propone un incontro con il fotografo Gianluca Colonnese, noto per i suoi reportage e i suoi progetti fotografici che raccontano storie di persone e luoghi in modo intenso e originale.

L’appuntamento è alle 21 nella Sala polivalente Carlo Cattaneo, in via Trento. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati, dai fotografi dilettanti ai semplici curiosi, che avranno l’opportunità di conoscere il lavoro dell’artista e di approfondire le tecniche e le ispirazioni dietro i suoi scatti.

«Parleremo di reportage, esperienze sul campo e del potere della fotografia nel raccontare il mondo – dice Colonnese – Dai progetti internazionali alle storie più intime, sarà un viaggio attraverso immagini, emozioni e realtà che non hanno voce».

Durante la serata, Colonnese presenterà una selezione dei suoi progetti più recenti, accompagnata da spiegazioni sulle metodologie e sulle scelte creative, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul mondo della fotografia contemporanea. L’incontro è parte del ciclo “Incontra il Fotografo”, ideato dal Foto Club Cogliate per promuovere la cultura fotografica sul territorio.

(Nella foto: uno scatto che fa parte del progetto di Gianluca Colonnese “La morte dei patriarchi” che ha ottenuto il 1° posto al PHI International Photo Award di Dubai nella categoria Editorial Photography – Environmental)