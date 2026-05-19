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“Incontra il Fotografo” porta Gianluca Colonnese alla Sala Cattaneo di Cogliate

L’appuntamento, promosso dal Fotoclub Cogliate, è per venerdì 22 maggio alle 21. Ingreso libero

Generico 18 May 2026
Incontri

22 Maggio 2026

Venerdì 22 maggio il Foto Club Cogliate, propone un incontro con il fotografo Gianluca Colonnese, noto per i suoi reportage e i suoi progetti fotografici che raccontano storie di persone e luoghi in modo intenso e originale.

L’appuntamento è alle 21 nella Sala polivalente Carlo Cattaneo, in via Trento. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati, dai fotografi dilettanti ai semplici curiosi, che avranno l’opportunità di conoscere il lavoro dell’artista e di approfondire le tecniche e le ispirazioni dietro i suoi scatti.

«Parleremo di reportage, esperienze sul campo e del potere della fotografia nel raccontare il mondo – dice Colonnese – Dai progetti internazionali alle storie più intime, sarà un viaggio attraverso immagini, emozioni e realtà che non hanno voce».

Durante la serata, Colonnese presenterà una selezione dei suoi progetti più recenti, accompagnata da spiegazioni sulle metodologie e sulle scelte creative, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul mondo della fotografia contemporanea. L’incontro è parte del ciclo “Incontra il Fotografo”, ideato dal Foto Club Cogliate per promuovere la cultura fotografica sul territorio.

(Nella foto: uno scatto che fa parte del progetto di Gianluca Colonnese “La morte dei patriarchi” che ha ottenuto il 1° posto al PHI International Photo Award di Dubai nella categoria Editorial Photography – Environmental)

19 Maggio 2026
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