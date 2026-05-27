Incontri, musica e laboratori: a Saronno Palazzo Visconti riapre con “Affamati di idee? Tutti a tavola!”
Sabato 13 giugno il cortile di Palazzo Visconti tornerà accessibile ai cittadini con un’iniziativa dedicata a socialità, partecipazione e rigenerazione urbana, per una riflessione collettiva sul futuro degli spazi pubblici di Saronno
Palazzo Visconti riapre le sue porte alla città con un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla socialità e al futuro degli spazi urbani. Sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 23, il cortile dello storico edificio nel centro di Saronno ospiterà “Affamati di idee? Tutti a tavola!”, iniziativa promossa dal Comune di Saronno per trasformare uno spazio rimasto chiuso per anni in un luogo di incontro e confronto aperto alla cittadinanza.
L’evento nasce con l’obiettivo di riportare al centro il tema dello spazio pubblico e del rapporto tra cittadini e città, coinvolgendo residenti, professionisti, associazioni e giovani in un percorso partecipativo fatto di laboratori, installazioni, musica e momenti di dialogo.
Per l’occasione il cortile di Palazzo Visconti verrà allestito con una lunga tavolata simbolica dove i partecipanti potranno condividere idee, suggerimenti e proposte sulla Saronno del futuro.
Mappare la città
Il cuore dell’iniziativa sarà rappresentato dalle attività partecipative dedicate alla città. I cittadini saranno invitati a lavorare su mappe e planimetrie di Saronno, segnalando luoghi significativi, criticità e possibili trasformazioni urbane.
Durante il laboratorio di mappatura partecipata, previsto dalle 18, i partecipanti potranno riflettere sugli spazi pubblici e immaginare interventi concreti legati a verde urbano, illuminazione, piste ciclabili, aree di incontro e servizi.
Nel corso del pomeriggio sarà inoltre realizzato un totem in legno dipinto dai partecipanti, destinato a rimanere nel cortile come simbolo dell’iniziativa e della partecipazione cittadina.
Un confronto sullo spazio pubblico
L’evento si aprirà alle 16.30 con la tavola rotonda “Abitare lo spazio pubblico”, dedicata al tema della rigenerazione urbana e della partecipazione civica.
A moderare l’incontro saranno le architette Chiara Rimoldi e Margherita Anna Villa di Cram Lab, laboratorio di architettura ideatore dell’iniziativa.
Interverranno il collettivo Terremosse, impegnato sui temi della rigenerazione territoriale e coinvolto nel festival di architettura di Amatrice a dieci anni dal terremoto del 2016, insieme agli Architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi nell’organizzazione di momenti di confronto pubblico sul futuro della città.
Musica e socialità nel cortile storico
La serata proseguirà alle 19.30 con un aperitivo accompagnato da un dj set, mentre alle 21 spazio alla musica dal vivo con il concerto di Fe-Lab, etichetta indipendente nata a Saronno nel 2017 grazie a Francesco Airoldi e Riccardo Perego e diventata negli anni un punto di riferimento della scena musicale dell’hinterland milanese.
«Questa iniziativa nasce dall’idea che la città debba essere vissuta e costruita insieme: una grande tavolata aperta a tutti per confrontarsi, condividere idee e immaginare spazi pubblici più vivi, accessibili e partecipati – spiega l’assessora ai Giovani, Pari Opportunità, Innovazione e Promozione del Territorio Lucy Sasso – Vogliamo soprattutto coinvolgere le nuove generazioni, dando ai giovani uno spazio reale per esprimere bisogni, visioni e proposte sul futuro della città».
L’ingresso all’iniziativa sarà libero. L’accesso a Palazzo Visconti sarà possibile da via Giuditta Pasta e da piazza Indipendenza.
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