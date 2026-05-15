Induno Olona profuma di primavera: edizione numero 113 per la Festa delle Rose

Il Comune di Induno Olona e la Pro Loco presentano la 113ª edizione della storica kermesse che animerà il Roseto della Pace il 23 e 24 maggio con un ricco calendario di appuntamenti

Induno Olona si prepara a rifiorire per uno degli appuntamenti più attesi e storici della provincia. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, il Comune, la Pro Loco e Asfarm presentano la 113ª edizione della Festa delle Rose, un fine settimana che trasformerà il paese in un giardino a cielo aperto tra mostre d’arte, musica dal vivo, sapori tipici e lo storico concorso dedicato alla “Rosa Recisa” più bella.

Il programma del sabato tra arte e solidarietà

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 23 maggio alle 11:00 presso la sala M. Bergamaschi con l’inaugurazione della mostra “In Fiore”, che ospita i disegni e i dipinti dell’artista Sara Puricelli. Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con la “merenda con i bimbi” al Roseto della Pace, organizzata in collaborazione con l’associazione Scuole Amiche Induno Olona ODV a partire dalle 16:30.

La serata di sabato avrà un forte sapore sociale e gastronomico. Alle 19:00 aprirà lo stand gastronomico con la partecipazione straordinaria di PizzAut – Nutriamo l’Inclusione, i cui protagonisti racconteranno la propria esperienza alle 19:30. Dalle 20:00, l’Associazione Calabro-Lombarda “ETS” Amore per la Terra proporrà una cena tipica calabrese, seguita alle 21:00 dall’energia travolgente della Bandakadabra, una marching band di fiati e percussioni pronta a far ballare il pubblico.

Una domenica tra fiori, musica e giochi

Domenica 24 maggio la festa entrerà nel vivo sin dal mattino. Dopo l’apertura ufficiale alle 10:00 in Villa Bianchi con i saluti del Sindaco, la giornata offrirà divertimento per tutte le età: dai “Giochi di una volta” ai giochi da tavolo curati dall’associazione Bouncing Dice. Per le vie del centro si snoderà una mostra mercato con la presenza di Slow Food, l’esposizione delle auto del Ferrari Club Varese e l’immancabile “Trenino delle Rose”.

Il Roseto della Pace sarà il cuore pulsante del pomeriggio domenicale. Alle 11:00 e alle 12:30 sono previsti i racconti di “Gocce di storie” per i bambini dai 4 ai 10 anni, con partenza in trenino dalla stazione. Seguirà alle 14:00 il laboratorio creativo “Mani in carta” a cura di Nadia Chiesa. Per gli amanti della grande musica, il Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” proporrà una serie di concerti diffusi che spazieranno dai solisti alla rock band, fino alle allieve d’arpa e alla celebre romanza “Casta Diva”.

Il concorso della Rosa Recisa e il gran finale

L’evento clou rimane lo storico concorso “La Rosa Recisa più bella”. Le iscrizioni e la consegna dei fiori avverranno alle 14:30 al Roseto della Pace, dove una giuria tecnica composta da esperti di Airosa e Grandi Giardini Italiani valuterà gli esemplari più spettacolari. La premiazione è fissata per le 17:00, arricchita dall’estrazione della lotteria della Pro Loco.

La chiusura della manifestazione, prevista tra le 17:30 e le 18:50, sarà affidata alla Filarmonica Indunese APS che metterà in scena la fiaba musicale de “Il Piccolo Principe”. Si ricorda che il Parco “Roseto della Pace” sarà aperto per le visite con ingresso dal lato cimitero e che, in caso di maltempo, tutte le iniziative saranno purtroppo annullate.