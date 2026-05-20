Induno Olona si veste di fiori: al via la 113a Festa delle Rose

Due giorni al Roseto della Pace tra mostre d’arte, musica dal vivo, sapori tipici, solidarietà e lo storico concorso “La Rosa Recisa più bella“. Organizzano il Comune di Induno Olona, la Pro Loco e Asfarm. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 Induno Olona torna a fiorire con la 113a edizione della Festa delle Rose, una delle manifestazioni più longeve e amate della provincia di Varese.

Nata nel 1913, la kermesse trasformerà ancora una volta il paese in un giardino a cielo aperto, con il Roseto della Pace (via Carlo Maciachini 9) come cuore pulsante di un fine settimana ricco di arte, cultura, musica, gusto e momenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. La manifestazione è promossa dal Comune di Induno Olona, dalla Pro Loco e da Asfarm, con la collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio.

«La Festa delle Rose è molto più di una semplice manifestazione: è un patrimonio che la nostra comunità custodisce e rinnova fin dal 1913, anno della prima storica edizione — dichiara Chiara Gorone, Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Induno Olona —. Arrivare oggi alla 113a edizione significa raccogliere il testimone di generazioni di indunesi che hanno fatto di questo appuntamento un simbolo di identità e di bellezza condivisa. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma che intreccia arte, musica, solidarietà e cultura, pensato per coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani, e per valorizzare le tante associazioni che rendono vivo il nostro territorio. Invito cittadini e visitatori a passeggiare tra le rose del Roseto della Pace: vi troveranno un luogo che parla di natura, bellezza, armonia e del legame profondo tra Induno Olona e la sua storia».

Sabato 23 maggio: tra arte e solidarietà

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 23 maggio alle ore 11.00, presso la sala “M. Bergamaschi”, con l’inaugurazione della mostra “In Fiore”, dedicata ai disegni e ai dipinti dell’artista Sara Puricelli. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini: dalle 16.30, al Roseto della Pace, è in programma la “merenda con i bimbi”, organizzata in collaborazione con l’associazione Scuole Amiche Induno Olona ODV. La serata avrà un forte accento sociale e gastronomico: • ore 19.00 — apertura dello stand gastronomico, con la partecipazione straordinaria di PizzAut – Nutriamo l’Inclusione; • ore 19.30 — i protagonisti di PizzAut racconteranno la propria esperienza; • ore 20.00 — cena a cura dell’Associazione Calabro-Lombarda ETS “Amore per la Terra”; • ore 21.00 — concerto della Bandakadabra, travolgente marching band di fiati e percussioni.

Domenica 24 maggio: fiori, musica e giochi per tutte le età

La giornata di domenica entrerà nel vivo fin dal mattino. Dopo l’apertura ufficiale alle ore 10.00 in Villa Bianchi, con i saluti dell’Amministrazione comunale, il paese si animerà con i “Giochi di una volta” e i giochi da tavolo a cura dell’associazione Bouncing Dice. Per le vie del centro si snoderà una mostra mercato con la presenza di Slow Food, l’esposizione di automobili del Ferrari Club Varese e l’immancabile “Trenino delle Rose”.

Spazio anche ai più piccoli e alla grande musica: • ore 11.00 e ore 12.30 — “Gocce di storie”, racconti per bambini dai 4 ai 10 anni, con partenza in trenino dalla stazione; • ore 14.00 — laboratorio creativo “Mani in carta”, a cura di Nadia Chiesa; • nel corso della giornata, il Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” proporrà una serie di concerti diffusi, dai solisti alla rock band, fino alle allieve d’arpa e alla celebre romanza “Casta Diva”. Il concorso “La Rosa Recisa più bella” e il gran finale Cuore della manifestazione resta lo storico concorso “La Rosa Recisa più bella”.

Le iscrizioni e la consegna dei fiori si terranno alle ore 14.30 al Roseto della Pace, dove una giuria tecnica composta da esperti di Airosa e Grandi Giardini Italiani valuterà gli esemplari più spettacolari. La premiazione è fissata per le ore 17.00, accompagnata dall’estrazione della lotteria della Pro Loco. Il gran finale, tra le ore 17.30 e le 18.50, sarà affidato alla Filarmonica Indunese APS, che metterà in scena la fiaba musicale “Il Piccolo Principe”. Informazioni pratiche • Quando: sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 • Dove: Roseto della Pace, via Carlo Maciachini 9, Induno Olona (VA), Villa Bianchi – Via Porro, 35 (sede Comunale) e vie del centro • Ingresso: il Parco “Roseto della Pace” sarà aperto alle visite con ingresso dal lato di Via Maciachini 15 • Avvertenza: in caso di maltempo le iniziative saranno annullate