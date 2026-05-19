Infiltrazioni al punto prelievi dell’ospedale di Busto: interventi per risolvere il problema
A causa di un'ostruzione ci sono state perdite di acqua che hanno interessato diversi locali. I tecnici al lavoro per riparare il danno
Punto prelievi allagato all’ospedale di Busto Arsizio. Da alcuni giorni si lavora tamponando le pozzanghere che si formano a causa delle perdite. Asciugamani e rotoli di carta vengono utilizzati per limitare i danni.
La scorsa settimana si è verificata un’ostruzione che ha generato le infiltrazioni in alcuni ambienti del centro prelievi. I tecnici manutentori dell’Asst Valle Olona hanno identificato il problema e stanno lavorando per mettere tutto in sicurezza.
Nella giornata di oggi, assicura l’aziende ospedaliera, si svolgeranno i lavori necessari per risolvere la rottura e ripristinare definitivamente le condizioni ottimali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.