Infiltrazioni al punto prelievi dell’ospedale di Busto: interventi per risolvere il problema

Punto prelievi allagato all’ospedale di Busto Arsizio. Da alcuni giorni si lavora tamponando le pozzanghere che si formano a causa delle perdite. Asciugamani e rotoli di carta vengono utilizzati per limitare i danni.

Galleria fotografica Infiltrazioni al punto prelievi dell’ospedale di Busto Arsizio 4 di 4

La scorsa settimana si è verificata un’ostruzione che ha generato le infiltrazioni in alcuni ambienti del centro prelievi. I tecnici manutentori dell’Asst Valle Olona hanno identificato il problema e stanno lavorando per mettere tutto in sicurezza.

Nella giornata di oggi, assicura l’aziende ospedaliera, si svolgeranno i lavori necessari per risolvere la rottura e ripristinare definitivamente le condizioni ottimali.