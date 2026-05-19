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Busto Arsizio/Altomilanese

Infiltrazioni al punto prelievi dell’ospedale di Busto: interventi per risolvere il problema

A causa di un'ostruzione ci sono state perdite di acqua che hanno interessato diversi locali. I tecnici al lavoro per riparare il danno

allagamento punto prelievi ospedale di busto

Punto prelievi allagato all’ospedale di Busto Arsizio. Da alcuni giorni si lavora tamponando le pozzanghere che si formano a causa delle perdite. Asciugamani e rotoli di carta vengono utilizzati per limitare i danni.

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Infiltrazioni al punto prelievi dell’ospedale di Busto Arsizio 4 di 4
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La scorsa settimana si è verificata un’ostruzione che ha generato le infiltrazioni in alcuni ambienti del centro prelievi. I tecnici manutentori dell’Asst Valle Olona hanno identificato il problema e stanno lavorando per mettere tutto in sicurezza.

Nella giornata di oggi, assicura l’aziende ospedaliera, si svolgeranno i lavori necessari per risolvere la rottura e ripristinare definitivamente le condizioni ottimali.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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