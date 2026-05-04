Infortunio durante lavori agricoli a Golasecca, 72enne in ospedale a Como

Infortunio in un campo agricolo a Golasecca, per un uomo di 72 anni: mentre era impegnato nella creazione di una rete contro la grandine l’uomo è stato travolto da un palo in legno messo in opera appositamente. L’uomo è rimasto bloccato con la caviglia sotto il palo ed è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco (foto d’archivio, Alessandro Nardi).

Prima ancora dell’arrivo della squadra del distaccamento della vicina Somma Lombardo, carabinieri e operatori del 118 sono riusciti a liberarlo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San’Anna di Como dall’elisoccorso: ha riportato una ferita ma non è in pericolo di vita.

L’episodio è considerato infortunio durante attività domestica, non un infortunio sul lavoro.

Oltre all’elisoccorso hanno operato anche automatica e ambulanza da Angera.