“Innocenti”, a Busto Arsizio un incontro su errori giudiziari e libertà personale
Alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli la presentazione del libro bianco sull’ingiusta detenzione e la proiezione del docufilm “Non voltarti indietro”
Si terrà mercoledì 13 maggio 2026, dalle 14 alle 18 alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli di Busto Arsizio, il convegno “Innocenti”, dedicato all’etica del difensore nella tutela della libertà personale. L’iniziativa rientra nel Piano dell’Offerta Formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e assegnerà ai partecipanti quattro crediti formativi, di cui due in materia obbligatoria e due in materia penale.
L’appuntamento prenderà il via con i saluti istituzionali di Eliana Morolli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. A introdurre il pomeriggio sarà Concetto Daniele Galati, direttore della Scuola Forense “G. Romagnosi”.
Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Innocenti – Il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia”, con l’intervento del giornalista Valentino Maimone, cofondatore del portale “Errorigiudiziari.com”, impegnato da anni nel racconto dei casi di errori giudiziari e ingiuste detenzioni.
La proiezione del docufilm
Nel corso del convegno sarà proiettato anche il docufilm “Non voltarti indietro”, diretto da Francesco Del Grosso. Interverrà Lucia Fiumberti, protagonista del documentario, che porterà la propria testimonianza all’interno del dibattito dedicato al tema della libertà personale e del ruolo della difesa.
A concludere i lavori sarà Samuele Genoni, co-responsabile dell’Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane e responsabile della Scuola Territoriale della Camera Penale di Busto Arsizio.
Crediti formativi per gli avvocati
L’evento è inserito nel programma formativo del COA di Busto Arsizio e attribuirà complessivamente quattro crediti formativi agli avvocati che parteciperanno all’intero convegno. Previsto anche un coffee break durante il pomeriggio.
L’iniziativa si svolgerà alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli di Busto Arsizio.
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