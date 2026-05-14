Inseguimento sulla provinciale e corsa contro il tempo per consegnare un organo: giornata intensa per la Polizia Locale di Vergiate

Dalla tensione di un inseguimento a tutta velocità alla precisione di una missione salvavita. È stata una mattinata di estrema operatività quella vissuta oggi, giovedì 14 maggio, dagli agenti della Polizia Locale di Vergiate, chiamati a gestire nel giro di poche ore due scenari diametralmente opposti ma ugualmente impegnativi.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 8.30, quando una pattuglia impegnata in un posto di blocco sulla strada provinciale 47, nei pressi della zona del Tiro a Segno, ha intimato l’alt a una vettura. Invece di accostare, l’automobilista, privo di assicurazione e revisione, ha premuto sull’acceleratore, sorpassando pericolosamente una lunga colonna di auto in coda nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento, che si è concluso davanti all’ingresso sud dell’azienda Leonardo, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a sanzionare il conducente.

Nemmeno il tempo di rientrare in comando che la priorità è cambiata. La Polizia Locale di Vergiate è infatti tornata in prima linea per il trasporto di organi, un’attività che il corpo svolge da ormai tre anni in collaborazione con Areu. «Veniamo contattati per il trasporto di fegato o reni, più raramente del cuore – spiega la vicecomandante Laura Bonazzoli, responsabile della sezione operativa -. Oggi i nostri agenti percorreranno la tratta Brescia-Padova e ritorno. È un servizio per cui ci siamo resi disponibili, addestrando proprio in questi giorni un nuovo agente che si unisce alla squadra già formata».

Per queste missioni urgenti, il comando di Vergiate mette in campo una Lexus Rx appositamente attrezzata, ma è il fattore umano a fare la differenza. La missione odierna ha richiesto uno sforzo extra ai due agenti coinvolti: «Uno ha anticipato l’inizio del turno di servizio, mentre l’altro ha già messo in conto che rientrerà a casa ben oltre l’orario stabilito», sottolinea la vicecomandante, «Siamo un piccolo comando ma i nostri agenti sanno fare squadra, e questo fa davvero la differenza».