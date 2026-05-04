Insieme ad Andrea si può: una storia di coraggio che sostiene la ricerca contro le leucemie infantili

La storia di Andrea è diventata un impegno concreto per aiutare altri bambini. Da quel percorso difficile, affrontato con un coraggio che ha colpito profondamente la sua famiglia e chi gli è stato vicino, è nata l’associazione “Insieme ad Andrea si può – ETS”, che oggi sostiene la ricerca contro le leucemie infantili.

Nella dichiarazione dei redditi è possibile sostenere l’associazione destinando il proprio 5×1000 e indicando il codice fiscale 91061170121 nello spazio dedicato agli enti del Terzo settore.

La storia di Andrea

Andrea era un bambino che ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, lottando come un vero guerriero. Dopo un trapianto che aveva riacceso la speranza, la malattia è tornata dopo appena cinquanta giorni. Andrea ha continuato a combattere fino all’ultimo, lasciando un segno profondo in tutte le persone che gli sono state accanto.

Da quella esperienza è nata la volontà di fare qualcosa di concreto per aiutare altri bambini e le loro famiglie.

Ancora oggi, nonostante i grandi passi avanti della medicina, circa il 20% dei bambini che si ammalano di leucemia non riesce a guarire. È una percentuale che ricorda quanto la ricerca sia fondamentale e quanto ci sia ancora da fare.

Per questo l’associazione Insieme ad Andrea si può sostiene medici e ricercatori impegnati nello studio e nello sviluppo di cure sempre più efficaci contro le leucemie infantili. L’obiettivo è contribuire a ridurre quella percentuale e dare a sempre più bambini la possibilità di crescere, vivere e realizzare i propri sogni.

Accanto al sostegno alla ricerca, l’associazione promuove iniziative e momenti di solidarietà sul territorio per coinvolgere la comunità e raccogliere fondi. Tra gli appuntamenti in programma c’è anche la 9ª edizione di “Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”, che si terrà il 10 maggio 2026 a Jerago con Orago: un evento aperto a tutti, nato per trasformare la memoria di Andrea in un gesto concreto di aiuto.

Ci sono molti modi per sostenere l’associazione: partecipare agli eventi, diventare soci, contribuire alle raccolte fondi, acquistare i gadget solidali o scegliere le bomboniere solidali dell’associazione.

Un gesto semplice, che non costa nulla, può contribuire a sostenere la ricerca e a dare speranza a tanti bambini che oggi stanno affrontando la malattia.

Per maggiori informazioni sull’associazione e sulle attività è possibile visitare il sito www.insiemeadandreasipuo.org.

Come sostenere l’associazione

5×1000

Insieme ad Andrea si può – ETS

Codice fiscale: 91061170121

Donazioni

IBAN: IT92X020085024400010412075004120750

Contatti

Via Passo del Gottardo, n.5, 21013 Gallarate

@: info@insiemeadandreasipuo.org

T: +39 346 359 2361 (Laura)

Orari: Lunedì – Venerdi previo appuntamento

Sabato ingresso libero 9:30 – 12:30

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