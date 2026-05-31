“Insieme siamo un capolavoro”: la Valceresio si unisce per la festa dedicata alla disabilità
Successo per l'iniziativa organizzata dai Comuni di Arcisate, Bisuschio e Induno Olona che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone tra associazioni e famiglie della zona
Un pomeriggio di festa, condivisione e sorrisi ha animato l’area feste del Parco Lagozza di Arcisate, trasformando uno spazio comune in un luogo di inclusione sociale. L’evento, intitolato «Insieme siamo un capolavoro», ha riunito oltre duecento persone tra cittadini con disabilità, le loro famiglie e i rappresentanti di numerose associazioni attive in tutta la provincia di Varese.
L’unione dei Comuni per l’inclusione
L’iniziativa è nata dalla sinergia tra le amministrazioni comunali di Arcisate, Induno Olona e Bisuschio, che hanno lavorato fianco a fianco con le rispettive Pro Loco per dare vita a una giornata speciale. La partecipazione numerosa ha confermato l’importanza di creare momenti di aggregazione che mettano al centro i bisogni e la socialità delle persone più fragili, offrendo al contempo un punto di incontro e supporto per le loro famiglie.
Le voci delle istituzioni
La giornata si è aperta con il saluto ufficiale delle autorità presenti, che hanno sottolineato il valore del lavoro di rete tra i diversi paesi della Valceresio. «Abbiamo voluto questo evento – il commento di Antonino Centorrino, sindaco di Arcisate – per ribadire che la collaborazione tra territori è fondamentale quando si parla di sociale». Sulla stessa linea anche Michele Ruggiero, sindaco di Bisuschio, e Aurora Bortoli, assessore di Induno Olona, che hanno partecipato attivamente ai momenti iniziali della festa prima di dare il via alle attività ricreative.
Spettacoli, giochi e musica al Parco Lagozza
Il cuore dell’evento è stato rappresentato dalle numerose attività che hanno coinvolto grandi e piccoli. Particolarmente apprezzato è stato lo spettacolo di giocoleria curato dal gruppo Millepiedi, che ha incantato il pubblico presente. A seguire, l’area feste si è trasformata in un campo da gioco a cielo aperto con sfide di squadra, un grande cruciverbone collettivo e momenti di musica che hanno dato il via a balli di gruppo.
Una merenda per chiudere in bellezza
Come in ogni festa di paese che si rispetti, il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale. La grande merenda offerta a tutti i partecipanti è stata l’occasione per scambiare opinioni, raccogliere suggerimenti e rafforzare il legame tra le associazioni del territorio e le istituzioni locali. Un successo organizzativo che i tre Comuni intendono riproporre per continuare a valorizzare il patrimonio umano della comunità.
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