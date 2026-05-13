Intelligenza artificiale e lavoro al centro del congresso regionale UIL Lombardia a Milano

Sarà dedicato al rapporto tra innovazione tecnologica e mondo del lavoro il primo congresso regionale della UIL Lombardia, in programma mercoledì 20 maggio allo Sheraton Milan San Siro di Milano. Il titolo scelto per l’appuntamento è “Crescere con l’Intelligenza. Il lavoro che evolve con il futuro”.

A Milano il primo congresso regionale UIL Lombardia

L’evento vedrà la partecipazione del segretario generale nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri e rappresenterà un momento di confronto sulle trasformazioni del lavoro in Lombardia, regione considerata uno dei principali motori economici del Paese.

Ad aprire i lavori sarà la relazione introduttiva del segretario reggente UIL Lombardia Emanuele Ronzoni. Nel corso della giornata interverranno delegati, rappresentanti istituzionali e figure del mondo produttivo. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Bombardieri.

Intelligenza artificiale e tutele dei lavoratori

Al centro del dibattito ci saranno le conseguenze dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle tutele sindacali.

Il congresso affronterà anche alcune delle principali campagne storiche della UIL: “Zero Morti sul Lavoro”, dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro; “No ai Lavoratori Fantasma”, contro precarietà e sfruttamento; il ruolo dell’artigianato e del coordinamento territoriale nell’economia lombarda.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle 9 con la registrazione dei delegati e il welcome coffee. Alle 9.30 è prevista l’apertura ufficiale dei lavori con la relazione di Emanuele Ronzoni, seguita dagli interventi degli ospiti istituzionali. Nel pomeriggio spazio agli interventi dei delegati, mentre alle 16 prenderà la parola Pierpaolo Bombardieri per le conclusioni finali. La chiusura dei lavori è prevista alle 18 con l’elezione del nuovo segretario generale UIL Lombardia e della segreteria regionale.