“Interlinea duo” vibrafono e pianoforte, appuntamento a Cuvio per Momenti musicali 2025-26

Domenica 24 maggio alle 17.30 per i Momenti Musicali 2025/26 del Borgo l’Interlinea Duo presenta un programma con musiche di Chick Corea, Massimo Colombo, Michael Mainieri e George Gershwin, attraverso cui esplora diversi modelli di interazione sonora tra due strumenti – pianoforte e vibrafono – che per loro la natura percussiva hanno ruoli interscambiabili all’interno delle dinamiche di duo, ampliando maggiormente le possibilità espressive di questa particolare formazione.

Nei brani è sempre presente una parte improvvisativa, o indicata dall’autore o generata attraverso un’elaborazione della forma del brano proposto, muovendosi sul confine tra musica da camera e duo jazz, con la libertà di poter spaziare tra brani di diverse epoche e stili.

Filippo Terzaghi si avvicina alla musica fin da bambino; ha frequentato il Liceo Musicale Teresa Ciceri (Co) e attualmente sta terminando presso il Conservatorio di Como il biennio in “Strumenti a percussione” nella classe del M. Matteo Moretti e in “Batteria e Percussioni Jazz” con il M. Stefano Bagnoli.

Ha collaborato come percussionista con l’Orchestra Antonio Vivaldi in diverse produzioni, ed è attivo come batterista in band di diverso genere tra cui i “The rubber four” (repertorio Beatles) e “Aura band” (repertorio jazzistico).

Si è perfezionato negli anni con i M. Marco Castiglioni e Maxx Furian; nel 2024 ha frequentato una master in batteria funk/fusion con borsa di studio al Berklee College of Music di Boston con Mark Walker, Larry Finn, James Murphy e Austin Mc Mahon.

Samuele Dotti si è diplomato in Pianoforte sotto la guida del M. Roberto Stefanoni e in Pianoforte Jazz, al Conservatorio di Como, con il M. Massimo Colombo.

Ha co-arrangiato in chiave pop musiche mozartiane per il Festival “Il veleno dell’arte” promosso dal Teatro Sociale di Como. Ha collaborato come musicista alla messa in scena dello spettacolo “Bottoni” dell’artista cavallaschina Elisa Salvaterra con la regia di Lorena Nocera, portandolo in scena nelle provincie di Milano, Pavia, Monza, Como. Appassionato di tastiere elettroniche, ha partecipato al disco del chitarrista Domenico Cataldo “The way out” (Videoradio, 2010); suona nella band “Mogador” (rock progressivo) con cui ha registrato il disco “Chaptersend” (Mentalchemy records, 2017). Attualmente è docente di pianoforte di ruolo presso l’Istituto Comprensivo di Tremezzina (Co).