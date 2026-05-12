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“Intitoliamo una via a Luigi Ganna, primo vincitore del giro d’Italia”

Lo propone il movimento Angelo Vidoletti, con una petizione on line

Generico 11 May 2026

Luigi Ganna è stato il primo vincitore del Giro d’Italia nel 1909 e ha rappresentato un’epoca in cui Varese primeggiava nel panorama internazionale. Oltre che campione ciclistico, Ganna fu imprenditore: fondò in viale Belforte una fabbrica di biciclette che portava il suo nome, diventata un punto di riferimento dell’industria varesina.

«Dedicargli una via è il minimo per onorarne la memoria – dichiara la leader di MAV- Movimento Angelo Vidoletti – Stefania Bardelli – Oggi il paradosso è umiliante: il velodromo che porta il suo nome è inagibile da anni, abbandonato nell’indifferenza generale».

Secondo Bardelli, “anni di immobilismo sul rifacimento dello stadio Franco Ossola hanno trascinato nel declino anche il velodromo”. La conseguenza è che i giovani restano senza spazi adeguati per praticare il ciclismo, da sempre sport simbolo del territorio varesino.

MAV ha lanciato una petizione online per chiedere l’intitolazione di una via cittadina a Luigi Ganna. La petizione è disponibile a questo link.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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