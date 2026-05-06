Investita a Varese: donna di 51 anni soccorsa in via Daverio
L'incidente si è verificato intorno alle 11:30 di mercoledì 6 maggio nei pressi della rotonda della Coop di Casbeno dove la donna è stata colpita da un veicolo in transito
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 6 maggio a Varese, nel quartiere di Casbeno, dove una donna di 51 anni è stata investita mentre percorreva via Francesco Daverio. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11:30 in un tratto particolarmente trafficato, nei pressi della rotonda situata davanti al supermercato Coop.
I soccorsi sul posto
La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’investimento sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese per prestare le prime cure alla cinquantunenne coinvolta. Il personale sanitario ha operato per stabilizzare la donna prima del trasporto in ospedale.
L’intervento delle autorità
Oltre ai mezzi del 118, la centrale operativa di Soreu Laghi ha allertato i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia Locale per la gestione dell’emergenza. I soccorritori sono giunti rapidamente in via Daverio per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza tecnica durante le operazioni di soccorso medico.
Rilievi e viabilità
Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e di regolare il flusso veicolare nel comparto di Casbeno. La zona della rotonda della Coop è soggetta a un carico di traffico costante e l’intervento dei mezzi di soccorso ha richiesto un monitoraggio attento per evitare pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina.
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