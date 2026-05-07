Investita da un auto una ragazza di 17 anni in via Monte Rosa a Varese
L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente frequentata della città, dove si concentrano numerosi servizi: dal liceo Manzoni alla scuola Maria Ausiliatrice, dalla Casa di Comunità di via Monte Rosa alla sede di Aler
Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Monte Rosa a Varese.
L’allarme per Areu è scattato poco dopo le 8: secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata investita da un auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, che ha prestato i primi soccorsi in codice giallo. La ragazza è stata quindi trasportata in ospedale: le sue condizioni non risultano gravi.
L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente frequentata della città, dove si concentrano numerosi servizi: dal liceo Manzoni alla scuola Maria Ausiliatrice, dalla Casa di Comunità di via Monte Rosa alla sede di Aler. Un’area che nelle ore di punta vede un notevole passaggio di studenti e cittadini.
Presenti anche gli agenti della polizia locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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