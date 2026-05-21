Investita da un camioncino a Rescaldina: ciclista deceduta in Ospedale
L’incidente è avvenuto in via Prealpi nella frazione di Rescalda
Tragico incidente stradale questa mattina, giovedì 21 maggio, a Rescalda, frazione di Rescaldina. Intorno alle 6.30 una donna in bicicletta è stata investita da un camioncino della nettezza urbana. L’impatto è avvenuto in via Prealpi.
Le condizioni della ciclista sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa insieme all’elisoccorso, atterrato per consentire un trasporto rapido in ospedale Circolo di Varese. La donna è stata quindi trasferita in codice rosso con l’elicottero al pronto soccorso dov’è poi deceduta. L’impatto è stato rilevato dai carabinierid della Compagnia di Legnano. In supporto anche i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza l’area.
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