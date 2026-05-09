Investito a Marchirolo durante una manovra, bimbo di 2 anni ricoverato a Bergamo in elicottero

Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile durante una manovra da un’auto e, a causa delle ferite riportate, è finito ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

È successo all’ora di pranzo a Marchirolo. Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato investito da un veicolo in manovra guidato da una donna. Non appena avvenuto il fatto il bimbo è subito stato caricato in macchina e trasportato verso il pronto soccorso di Varese.

Nel frattempo era stato dato l’allarme al 112 . La centrale Soreu laghi che ha coordinato il soccorso sanitario, concordando l’arrivo di un elicottero in un punto stabilito lungo il percorso dell’auto verso il capoluogo.

Il punto di incontro dei mezzi sanitari è stato definito a Induno Olona, dove il bimbo è stato preso in carico dall’équipe medica dell’elisoccorso di Milano e trasportato all’ospedale di Bergamo, specializzato in traumi: è uno dei sei Centri Trauma ad Elevata Specializzazione (CTS) a livello regionale.

Il bambino è arrivato in pronto soccorso in codice giallo.

Le sue condizioni sono gravi: viste le stese fratture e i traumi subiti i medici dell’ospedale bergamasco non hanno sciolto la prognosi.

Le indagini sono affidate agli uomini del vice questore Marco Bragazzi a capo della polizia Stradale di Varese: i rilievi sono durati l’intero pomeriggio grazie al lavoro della squadra infortunistica. Del fatto è stata avvisata la procura della Repubblica di Varese.

La donna alla guida del mezzo che ha investito il piccolo è sotto shock.