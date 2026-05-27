Investito un ciclista a Varese in via Corsica, 19enne in codice giallo

Un giovane ciclista di 19 anni è rimasto ferito questa mattina, mercoledì, in un incidente stradale avvenuto a Varese, in via Corsica.

L’allarme è scattato intorno alle 7.50 per un investimento che ha coinvolto il ragazzo, subito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza base della Croce Rossa.

Sul posto anche la Polizia locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il giovane è stato classificato in codice giallo ed è stato assistito sul posto prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi.