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“Io come Chavez”: il Tenente Colonnello Fabio Filomeni presenta il suo libro a Varese

Domani, venerdì 8 maggio, presso la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Un dialogo tra l'autore e il Tenente Colonnello Roberto Leonardi sui temi della sovranità e dell'indipendenza

Generico 04 May 2026

Un pomeriggio dedicato all’approfondimento politico e sociale quello in programma a Varese. Venerdì 8 maggio, l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) ospiterà la presentazione del libro “Io come Chavez”, scritto da Fabio Filomeni, Tenente Colonnello (ris.) e Incursore della Folgore.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 17:30, si terrà presso la sede dell’associazione in via Gian Domenico Romagnosi, 9.

Il tema dell’incontro

Il volume di Filomeni si presenta come un “progetto di rivolta ideale”, focalizzandosi su temi di stretta attualità quali l’indipendenza e la sovranità italiana ed europea. L’autore, attingendo alla propria esperienza militare e a una visione critica degli assetti geopolitici, propone una riflessione sul futuro del Paese e del continente.
Il dibattito

A dialogare con l’autore sarà il Prof. Roberto Leonardi, Tenente Colonnello (ris.) e attuale Presidente della sezione di Varese dell’ANC. Il confronto tra i due ufficiali permetterà di sviscerare i contenuti del saggio, offrendo al pubblico una prospettiva interna su questioni che toccano l’identità nazionale e le dinamiche internazionali.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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