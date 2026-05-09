“Io sì, che avrò cura di te”. La Fiera di San Pancrazio accende Vedano Olona

“Io sì, che avrò cura di te”. La celebre frase tratta da “La cura”, capolavoro musicale pubblicato da Franco Battiato nel 1996, dà il titolo e il significato più profondo alla XIX Fiera di San Pancrazio, in programma a Vedano Olona dal 9 al 17 maggio. Un messaggio che diventa dichiarazione d’intenti e filo conduttore dell’intera manifestazione, la volontà di prendersi cura degli altri, delle relazioni, della comunità e del territorio attraverso occasioni di incontro, ascolto e condivisione.

NON SOLO UNA FESTA PATRONALE

Più che una semplice festa patronale, la Fiera di San Pancrazio si conferma infatti un’esperienza collettiva capace di intrecciare cultura, solidarietà e partecipazione. In un tempo segnato spesso da individualismo e distanza, gli organizzatori hanno scelto di costruire un programma che metta al centro la persona e il valore della presenza reciproca. Concerti, mostre, libri, testimonianze, momenti spirituali e iniziative sociali diventano così strumenti per creare legami e favorire il dialogo tra generazioni diverse. La Fiera si propone come uno spazio aperto alla comunità, dove il concetto di “cura” non resta astratto ma si traduce in gesti concreti di attenzione verso gli altri, in particolare verso chi vive situazioni di fragilità, e in un rinnovato senso di appartenenza al territorio.

FRANCESCO ANIMA LIBERA

La manifestazione è promossa dall’Associazione Fiera di San Pancrazio, in collaborazione con la Parrocchia San Maurizio, il Comune di Vedano Olona e numerose realtà associative e sociali del territorio, che contribuiranno ad animare il paese con appuntamenti distribuiti tra la chiesa di San Pancrazio, Villa Aliverti, la Sala San Maurizio e l’Oratorio San Giovanni Bosco.

Ad aprire la manifestazione, sabato 9 maggio, sarà il concerto inaugurale della Filarmonica Ponchielli (ore 21) nella palestra del centro sportivo “Mario Porta”.

Dal giorno successivo prenderanno il via anche le mostre: “Io, Frate Francesco. 800 anni di una grande avventura”, allestita nella Sala Consiliare di Villa Aliverti dal 10 al 17 maggio, e “Francesco, anima libera”, dedicata ai ragazzi e visitabile nella Sala San Maurizio.

Domenica 10 maggio è prevista l’inaugurazione della mostra “Francesco, anima libera” (ore 11), mentre nel pomeriggio Matteo Nebuloni sarà protagonista dell’incontro “Esperienze dell’anima” (ore 17). Ampio spazio anche alla letteratura e al confronto culturale. Lunedì 11 maggio Gianluca Attanasio presenterà il libro “Il segreto dell’umiltà” (ore 18.30), mentre in serata (ore 21) il giornalista Mario Calabresi interverrà con il suo nuovo volume “Alzarsi all’alba” (Mondadori).

Martedì 12 maggio, dopo la Santa Messa solenne dedicata a San Pancrazio (ore 20.30), padre Marco Finco guiderà un approfondimento sul Testamento di San Francesco (ore 21).

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello con lo scrittore Daniele Mencarelli, che mercoledì 13 maggio (inizio ore 21) presenterà il suo nuovo libro “Quattro presunti famigliari” (Sellerio). Il giorno successivo saranno invece protagonisti il “Podcast Book Corner” dedicato a “Sperare in Cristo” di padre Mauro Giuseppe Lepori (ore 18.30) e l’incontro “Fare cultura” con il professor Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese (ore 21).

CENE SOLIDALI

Il fine settimana finale sarà caratterizzato da una forte attenzione al sociale con “Vedano Solidale”, iniziativa ospitata venerdì 15 e sabato 16 maggio all’Oratorio San Giovanni Bosco (ore 19.30). Le due cene solidali saranno curate dal catering “FuoriContesto” della Cooperativa San Luigi, realtà impegnata in progetti di inclusione sociale e lavorativa. Sempre venerdì 15 maggio spazio anche alla musica e alla poesia con “Se io fossi un angelo”, omaggio a Lucio Dalla guidato da Cristiano Governa insieme ad Andrea Campi e Tiziano Guerzoni (ore 21).

Sabato 16 maggio i giovani della Fiera saranno protagonisti di “Fiera Young – Io sì, che avrò cura di te” (ore 21), evento costruito attraverso testimonianze, musica, danza, poesia e video. Durante la serata verrà inoltre presentato un libro scritto dai ragazzi sul tema della cura.

La manifestazione si chiuderà domenica 17 maggio con una tavola rotonda dedicata a sport, disabilità e inclusione, organizzata in collaborazione con “La Nostra Famiglia” (ore 17). Tra gli ospiti Luigi Piccinini, Daniela Colonna Preti e l’atleta paralimpico Antonio Fantin, moderati dall’arbitro Andrea Calzavara.