Ippodromo, scontro sulle scuderie: la Svicc sfratta gli allenatori

È un braccio di ferro destinato a incidere sul futuro dell’ippica varesina quello che vede contrapposti la Società Varesina Incremento Corse Cavalli (Svicc) e gli allenatori che lavorano nelle scuderie di via Galdino.

Una partita che si gioca su diffide e carte legali, ma con effetti immediati sull’attività quotidiana e su un patrimonio vivo fatto di cavalli, lavoro e indotto. Nei box di via Galdino, infatti, trovano posto tra i 150 e i 200 purosangue da corsa, un numero che dà la misura della portata dello scontro. Senza quelle strutture, l’attività di allenamento rischia di fermarsi.

Negli ultimi quindici anni le scuderie di via Galdino sono state teatro di uno scontro ricorrente, spesso giocato con modalità controverse e con ricadute dirette anche sul benessere dei cavalli. Il taglio delle utenze, acqua, luce e gas, è stato più volte evocato come strumento di pressione dalla proprietà per sollecitare il pagamento dei canoni arretrati dei box. Sul fronte opposto, gli allenatori hanno a lungo denunciato le condizioni di una struttura ritenuta ormai fatiscente e bisognosa di interventi di manutenzione.

IL TERMINE DI 60 GIORNI

Ora siamo alla resa dei conti. Tutto parte da una comunicazione del 16 aprile scorso con cui la società riconducibile alla famiglia Borghi ha notificato agli allenatori la risoluzione dei contratti di locazione e l’obbligo di lasciare i box entro 60 giorni. Le contestazioni sono articolate: presunti inadempimenti contrattuali, dalla mancata consegna di polizze assicurative alla documentazione sui cavalli, fino agli obblighi legati alla sicurezza.

Ma nella lettera c’è anche un passaggio chiave che apre un ulteriore fronte. La Svicc comunica il diniego di rinnovo dei contratti in scadenza nel 2027, motivandolo con un progetto di demolizione e ristrutturazione dell’intero complesso di via Galdino, finalizzato alla successiva vendita. Un piano che, secondo la società, rende incompatibile la permanenza degli allenatori nelle scuderie. Da qui la richiesta di rilascio degli immobili entro 60 giorni.

«La proprietà intende rientrare nella piena disponibilità degli immobili per avviare una riqualificazione complessiva», è la linea che emerge dalla comunicazione.

LA LINEA DIFENSIVA

Gli allenatori però non ci stanno e replicano punto su punto. La Grizzetti Galoppo attraverso i suoi legali contesta integralmente la ricostruzione della Svicc. Il contratto sarebbe ancora valido e già rinnovato fino al 2033. Le presunte violazioni vengono definite “generiche e non provate”, mentre la cessazione della concessione dell’ippodromo non giustificherebbe la risoluzione del rapporto. “Non esiste alcun presupposto per considerare risolto il contratto né per chiedere il rilascio delle scuderie”, è la posizione della difesa, che invita la società ad astenersi da iniziative che possano compromettere l’attività.

IL RUOLO DEL COMUNE NELLA RIPARTENZA

Il confronto si inserisce in una fase delicata per l’ippodromo delle Bettole, di proprietà del Comune di Varese. Palazzo Estense, che ha affidato la nuova gestione dell’impianto a Varese Turf & Sport dopo la fine della concessione alla Svicc, è destinato ad avere un ruolo centrale nella vicenda.

La questione delle scuderie e della permanenza degli allenatori, infatti, incrocia direttamente il futuro utilizzo dell’ippodromo e la ripartenza dell’attività sportiva. Un nodo su cui l’amministrazione comunale dovrà necessariamente prendere posizione.

IL CAVALLO DI LEGNO NON C’È PIÙ

Intanto la nuova gestione ha avviato i lavori di manutenzione e rilancio dell’impianto, con l’obiettivo di riaprire entro il 10 giugno. Interventi che riguardano tribune, piste e servizi, per restituire alla città uno spazio sportivo storico. È evidente che senza una soluzione sul nodo delle scuderie, il rilancio rischia di partire con un’incognita pesante perché senza i cavalli l’ippodromo non può vivere.

Nel frattempo, facendo un giro alle Bettole, un dettaglio colpisce più di altri. Il cavallo simbolo dell’intero impianto, la grande scultura in legno che campeggiava sotto il portico della palazzina dei proprietari, non c’è già più.