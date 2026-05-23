Jerago con Orago celebra la Festa della Repubblica: ai diciottenni la consegna della Costituzione
Martedì 2 giugno corteo, alzabandiera e cerimonia istituzionale a Villa Cova per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Invitata anche la leva del 1946
Jerago con Orago si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con una mattinata di appuntamenti istituzionali e momenti simbolici dedicati alla comunità. Martedì 2 giugno il Comune organizza le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, con particolare attenzione ai giovani diciottenni del paese, protagonisti del tradizionale Battesimo Civico durante il quale riceveranno una copia della Costituzione Italiana.
Il programma prenderà il via alle 11 con la partenza del corteo ufficiale da piazza Don Luigi Mauri. Alle 11.30 la cerimonia proseguirà in Municipio, a Villa Cova, con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale affidata alle ragazze e ai ragazzi delle scuole primarie di Jerago con Orago.
Seguiranno il discorso ufficiale del sindaco e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni, in uno dei momenti più significativi della mattinata, pensato per sottolineare il valore della partecipazione civica e dell’ingresso dei giovani nella vita democratica del Paese.
L’amministrazione comunale ha inoltre rivolto un invito speciale alla leva del 1946, chiamata a partecipare alle celebrazioni per ricordare insieme la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta proprio nel 1946 con il referendum istituzionale.
Ad accompagnare il corteo e la cerimonia sarà il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Jerago con Orago, che eseguirà brani patriottici nel corso della manifestazione. Al termine è previsto un rinfresco aperto ai partecipanti.
Il Comune invita tutta la cittadinanza a esporre il tricolore in occasione della ricorrenza nazionale. In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella Sala Civica.
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