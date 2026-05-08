Josef Albers: Meditations: a Villa Panza la grande mostra del maestro dell’astrazione

Dal 9 aprile 2026 al 10 gennaio 2027 Villa e Collezione Panza di Varese ospita “Josef Albers: Meditations”, un importante progetto espositivo promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano insieme alla Josef & Anni Albers Foundation. La mostra, allestita negli spazi del primo piano della villa, presenta ventinove opere del grande artista tedesco Josef Albers (1888-1976), tra cui lavori raramente esposti al pubblico provenienti da prestigiose collezioni europee e statunitensi.

L’esposizione, dedicata alla memoria di Maria Giuseppina Caccia Dominioni Panza, sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027 e nasce dall’invito di Gabriella Belli, curatrice della programmazione scientifica di Villa Panza, a Nicholas Fox Weber, Executive Director della Josef & Anni Albers Foundation e curatore della mostra. Pur non essendo presente nella collezione storica di Giuseppe Panza di Biumo, Josef Albers rappresenta una figura fondamentale per comprendere molte delle ricerche artistiche legate alla luce, al colore e alla percezione che il collezionista varesino ha seguito nel corso della sua vita. Nella biblioteca personale di Panza erano conservati cataloghi dedicati all’artista, testimonianza di un interesse profondo verso una ricerca che anticipava molte delle esperienze artistiche raccolte poi nella villa di Biumo Superiore.

Pittore astratto, designer e insegnante, Albers ha dedicato gran parte della propria attività allo studio del colore e delle sue interazioni percettive. La mostra si concentra in particolare su due celebri cicli: “Variant/Adobe”, sviluppato tra il 1946 e il 1966 dopo i viaggi dell’artista in Messico e America Latina, e “Homage to the Square”, avviato nel 1950 e proseguito fino alla morte, con oltre duemila opere realizzate.

Attraverso forme geometriche essenziali e accostamenti cromatici calibrati, Albers indaga il modo in cui il colore cambia a seconda della relazione con quelli vicini. Nei celebri quadrati concentrici della serie “Homage to the Square”, piccoli spostamenti compositivi e variazioni tonali creano tensioni ottiche e sensazioni di movimento, trasformando la visione in un’esperienza percettiva e meditativa.

L’allestimento, pensato appositamente per gli ambienti della villa, si sviluppa nelle otto stanze affacciate sul parco e propone un itinerario non cronologico ma sensoriale. Il percorso accompagna il visitatore attraverso consonanze e contrasti cromatici: dalle tonalità chiare e rarefatte delle prime sale ai colori più intensi e scuri delle opere finali. Tra i lavori esposti figurano opere di particolare rilievo come “Orange Front”, proveniente dal Guggenheim di Venezia, e un “Homage to the Square” del Musée d’Art Moderne di Parigi. In mostra anche “Dark”, prestito della Josef & Anni Albers Foundation, scelto personalmente da Weber per la sua intensità espressiva.

La riflessione di Albers sul colore e sulla percezione ha influenzato profondamente il minimalismo e l’arte ambientale americana, dialogando idealmente con artisti presenti nella collezione Panza come Dan Flavin, James Turrell e Robert Irwin, ma anche con le ricerche monocromatiche degli anni Ottanta rappresentate a Villa Panza da David Sims, Phil Sims e Anne Ruth Freedenthal. “Josef Albers: Meditations” si presenta così non soltanto come una mostra dedicata a uno dei grandi maestri del Novecento, ma anche come un’esperienza immersiva e contemplativa, capace di mettere in relazione le opere con l’identità stessa della villa e con la visione collezionistica di Giuseppe Panza di Biumo.

JOSEF ALBERS: MEDITATIONS

a cura di Nicholas Fox Weber

9 aprile 2026 – 10 gennaio 2027

Villa e Collezione Panza – Piazza Litta 1, Varese, Italia

Orari di apertura: da martedì a domenica – dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso/chiusura biglietteria alle 17:15).

Biglietti: Intero: € 15,00; Soci FAI: € 5,00; Studenti (fino a 25 anni): € 10,00; Ridotto (6-18 anni): € 10,00; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 40,00; Bambini (fino a 5 anni): ingresso gratuito

Prenotazioni: www.villapanza.it

Soci INTO – The International Trusts Organisation, Soci Cercle des Mécènes e Soci Bienfaiteurs della Société des Amis du Louvre: € 5; per l’elenco completo delle organizzazioni partner, visitare il sito www.into.org/places/

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it Tel: +39 0332 283960 Email: faibiumo@fondoambiente.it