Kastritis: “Costruite basi solide, ora siamo padroni del nostro destino”
Il coach biancorosso ricorda l'importanza del cammino fatto: "Se andremo ai playoff ci saremo meritati il posto". Sulla nomina ad allenatore dell'anno: "Contano di più i risultati collettivi"
«Siamo padroni del nostro destino. Se vinciamo, siamo dentro e questa è la cosa più importante: dobbiamo assicurarci di dare il massimo e il termine della stagione regolare ci darà la risposta definitiva. Se saremo ai playoff ci saremo meritati la posizione, altrimenti significa che ci manca ancora qualcosa. Intanto però, ogni sforzo è focalizzato sul far sì che la qualificazione avvenga».
A due giorni dalla trasferta cruciale di Bologna, Ioannis Kastritis mantiene quella che è stata la sua linea fin dal principio: niente voci pindarici, profilo relativamente basso, analisi della situazione senza troppe forzature. E soddisfazione costante per la settimana trascorsa.
«Siamo contenti di come ci siamo preparati, anche se il periodo è stato un po’ delicato a causa della pausa di settimana scorsa, che abbiamo dovuto gestire. Però i giocatori sono arrivati molto concentrati e abbiamo svolto allenamenti ottimi».
Riguardando al cammino trascorso, Kastritis spiega: «Il modo in cui abbiamo iniziato la stagione e la posizione in cui ci troviamo ora dimostra che abbiamo costruito basi solide. Per me è stato vitale che, nonostante i molti alti e bassi in stagione, abbiamo mantenuto l’unità e la fiducia nel nostro roster. Siamo tra le squadre che hanno cambiato di meno e, anzi, siamo rimasti uniti dimostrando che è così che si ottengono i risultati».
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Il tecnico greco è stato nel frattempo inserito – non senza sorpresa – nelle cinque nomination per il coach dell’anno. Una situazione che Kastritis “assorbe” senza emozioni particolari: «Onestamente non ci penso molto. Abbiamo avuto diverse nomination per alcuni giocatori, ma quello che dico sempre è che i premi individuali non sono la cosa più importante. Ciò che conta è il successo collettivo. Se queste candidature hanno un valore, è solo come riconoscimento per il lavoro di squadra e per lo sforzo che tutti, nessuno escluso».
Infine, Kastritis conferma che non è a rischio la presenza in campo di Tazé Moore, che si è fermato nel corso dell’allenamento per applicare la borsa del ghiaccio a un piede. «Stiamo gestendo un fastidio che deriva da un infortunio rimediato con Cremona ma Tazé sarà regolarmente in campo. Semplicemente, gli abbiamo risparmiato un pezzo di allenamento ma non sono preoccupato».
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