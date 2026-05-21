La 5B della Pascoli di Varese premiata per il “coraggio dei piccoli inventori”

Si è svolto ieri a Bormio, l’appuntamento finale della quattordicesima edizione di Eureka! Funziona! la gara di costruzioni tecnologiche per giovani inventori organizzata da Federmeccanica e dedicata quest’anno al mondo della pneumatica. Oltre 400 bambini delle scuole elementari da 13 province da tutta Italia sono stati festeggiati al Palazzetto dello sport, alla presenza tra gli altri del direttore di Federmeccanica, Stefano Franchi.

Per la nostra provincia, dove il progetto viene portato avanti da Confindustria Varese all’interno di iniziative per i giovani di ogni età, era presente la classe 5B della scuola G. Pascoli di Varese, vincitrice nella categoria quinte per il territorio. I bambini hanno vinto il premio “Il coraggio di provare”, per la determinazione nel superare le sfide.

Oltre all’attestato, si sono aggiudicati una scatola di Lego Technic per continuare a progettare.

Con loro, le maestre e, per Confindustria Varese, Barbara Brambilla e Maria Postiglione dell’Area Education.