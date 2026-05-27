La banda, il mondo politico e tanti amici per l’ultimo saluto a Franca Zanon
Una folla commossa ha partecipato alle esequie mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale per ricordare la referente di Malnate Ideale e membro attivo della comunità cittadina
L’intera comunità di Malnate si è stretta attorno alla famiglia di Franca Zanon nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. La chiesa parrocchiale era gremita di cittadini, amici e rappresentanti delle istituzioni accorsi per l’ultimo saluto a una donna che ha segnato profondamente la vita sociale e politica del territorio.
Un addio accompagnato dalla musica
Il feretro è stato accolto sul sagrato dalle note del Corpo Filarmonico Cittadino. La presenza della banda non è stata solo un omaggio formale, ma un gesto di profonda vicinanza ad Alessio Radaelli, marito di Franca e presidente del sodalizio musicale. La caratura umana e l’impegno civile di Franca Zanon sono stati testimoniati dalla nutrita presenza di esponenti politici. Referente cittadina di Malnate Ideale, i banchi della chiesa hanno ospitato rappresentanti di ogni schieramento, dai consiglieri comunali di opposizione fino ai delegati arrivati dal Pirellone, a dimostrazione di una stima che superava i confini delle appartenenze partitiche. L’amministrazione comunale di Malnate ha partecipato alle esequie con la giunta al completo. In prima fila era presente il sindaco Nadia Cannito, che ha voluto portare il cordoglio ufficiale della città a una figura che, pur nel confronto politico, non ha mai fatto mancare il proprio contributo costruttivo per il bene della collettività malnatese.
L’abbraccio della città
Oltre ai nomi noti della politica e dell’associazionismo, a colpire è stata la partecipazione silenziosa di tantissimi malnatesi. Molti di loro hanno condiviso con Franca frammenti di vita quotidiana, progetti legati al volontariato o semplici chiacchiere tra le vie del paese, ricordandola come una colonna portante della comunità locale e una persona sempre pronta al dialogo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.