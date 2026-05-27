La banda, il mondo politico e tanti amici per l’ultimo saluto a Franca Zanon

L’intera comunità di Malnate si è stretta attorno alla famiglia di Franca Zanon nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. La chiesa parrocchiale era gremita di cittadini, amici e rappresentanti delle istituzioni accorsi per l’ultimo saluto a una donna che ha segnato profondamente la vita sociale e politica del territorio.

Un addio accompagnato dalla musica

Il feretro è stato accolto sul sagrato dalle note del Corpo Filarmonico Cittadino. La presenza della banda non è stata solo un omaggio formale, ma un gesto di profonda vicinanza ad Alessio Radaelli, marito di Franca e presidente del sodalizio musicale. La caratura umana e l’impegno civile di Franca Zanon sono stati testimoniati dalla nutrita presenza di esponenti politici. Referente cittadina di Malnate Ideale, i banchi della chiesa hanno ospitato rappresentanti di ogni schieramento, dai consiglieri comunali di opposizione fino ai delegati arrivati dal Pirellone, a dimostrazione di una stima che superava i confini delle appartenenze partitiche. L’amministrazione comunale di Malnate ha partecipato alle esequie con la giunta al completo. In prima fila era presente il sindaco Nadia Cannito, che ha voluto portare il cordoglio ufficiale della città a una figura che, pur nel confronto politico, non ha mai fatto mancare il proprio contributo costruttivo per il bene della collettività malnatese.

L’abbraccio della città

Oltre ai nomi noti della politica e dell’associazionismo, a colpire è stata la partecipazione silenziosa di tantissimi malnatesi. Molti di loro hanno condiviso con Franca frammenti di vita quotidiana, progetti legati al volontariato o semplici chiacchiere tra le vie del paese, ricordandola come una colonna portante della comunità locale e una persona sempre pronta al dialogo.