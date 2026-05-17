La Basilicata a mille metri: la terza tappa del cammino coast to costa
Una giornata di maltempo, accompagno i tuoi amici di Gallarate che stanno percorrendo l’itinerario a piedi che collega Tirreno e Ionio
Terza tappa del viaggio di tre amici di Gallarate sul cammino Basilicata Coast to Coast
Come ampiamente previsto, oggi ci svegliamo sotto un violento nubifragio. Decidiamo quindi di aspettare e partire un po’ più tardi rispetto alle nostre abitudini. La ripida salita che esce dal paese ci porta fin sotto il ponte della ex-ferrovia da dove, tramite un ripido sentiero, ci ricongiungiamo al percorso ufficiale.
Incominciamo una lunga costante salita lasciandoci alle spalle la Valle del Noce, fino a raggiungere il punto più alto della tappa odierna a 1058 metri slm. Lungo il sentiero scorgiamo in lontananza una famiglia di cinghiali, che, fortunatamente, decide di allontanarsi e lasciarci libero il passaggio.
Da qui in poi si inizia la discesa verso il letto del fiume Sinni, superato il quale si arriva alla frazione Calda di Latronico, nota per il centro termale Terme Lucane. La tappa si conclude davanti alla cappella della Madonna dell’Assunta.
Purtroppo oggi siamo riusciti solo in parte a goderci il paesaggio circostante, poiché la pioggia e, soprattutto, un forte vento freddo ci hanno accompagnato per tutta la durata della tappa.
Chilometri previsti: 21,7 – 2,5
Chilometri percorsi: 22
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.