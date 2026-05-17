La Basilicata a mille metri: la terza tappa del cammino coast to costa

Terza tappa del viaggio di tre amici di Gallarate sul cammino Basilicata Coast to Coast

Galleria fotografica Basilicata Coast to Coast: la terza tappa 4 di 5

Come ampiamente previsto, oggi ci svegliamo sotto un violento nubifragio. Decidiamo quindi di aspettare e partire un po’ più tardi rispetto alle nostre abitudini. La ripida salita che esce dal paese ci porta fin sotto il ponte della ex-ferrovia da dove, tramite un ripido sentiero, ci ricongiungiamo al percorso ufficiale.

Incominciamo una lunga costante salita lasciandoci alle spalle la Valle del Noce, fino a raggiungere il punto più alto della tappa odierna a 1058 metri slm. Lungo il sentiero scorgiamo in lontananza una famiglia di cinghiali, che, fortunatamente, decide di allontanarsi e lasciarci libero il passaggio.

Da qui in poi si inizia la discesa verso il letto del fiume Sinni, superato il quale si arriva alla frazione Calda di Latronico, nota per il centro termale Terme Lucane. La tappa si conclude davanti alla cappella della Madonna dell’Assunta.

Purtroppo oggi siamo riusciti solo in parte a goderci il paesaggio circostante, poiché la pioggia e, soprattutto, un forte vento freddo ci hanno accompagnato per tutta la durata della tappa.

Chilometri previsti: 21,7 – 2,5

Chilometri percorsi: 22