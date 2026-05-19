“La Bellezza che Cura”: a Laveno Mombello un convegno sulle RSA
Una giornata dedicata al ruolo dell’architettura nel migliorare la vita quotidiana di ospiti e operatori delle RSA con relatori esperti e professionisti del settore
Venerdì 22 maggio, la Fondazione Menotti Bassani ETS di Laveno Mombello ospiterà l’evento “La Bellezza che Cura”, organizzato in collaborazione con UNEBA Lombardia e UNEBA Varese. L’iniziativa si propone di raccontare un aspetto innovativo delle residenze per anziani: la progettazione architettonica degli spazi come strumento di benessere per ospiti e operatori.
Spazi progettati per il benessere
La giornata di confronto, aperta dalle 14.00 alle 18.00, riunirà architetti, professori universitari, professionisti dell’arte e operatori socio-sanitari per discutere di come l’ambiente fisico possa diventare un vero e proprio strumento di cura. La progettazione non è neutra: ogni scelta architettonica influisce sull’esperienza quotidiana degli ospiti e sull’efficienza del lavoro degli operatori.
Programma e relatori
Il convegno si articola in due sessioni principali. Nella prima, “L’Ambiente fisico come Cura”, interverranno il Prof. Arch. Stefano Capolongo e l’Arch. Silvia Mangili del Politecnico di Milano, con focus sulla progettazione Evidence-Based negli spazi residenziali per anziani, e il Prof. Arch. Alessandro Biamonti, che approfondirà il ruolo del design degli interni nel favorire autonomia e benessere.
La seconda sessione sarà dedicata a casi concreti e discussioni sul campo, con la partecipazione di operatori socio-sanitari e direttori di strutture, pensata per stimolare un dialogo multidisciplinare tra professionisti del settore.
QUI TUTTO IL PROGRAMMA
Un approccio scientifico e umano
«La progettazione architettonica di una RSA non è solo estetica: è un atto di cura – spiega il Prof. Arch. Stefano Capolongo –. Ogni dettaglio degli spazi contribuisce a rendere più agevole e piacevole la vita quotidiana degli ospiti e il lavoro degli operatori».
L’evento, patrocinato dal Comune di Laveno Mombello, dall’Ordine degli Architetti di Varese e dall’ATS Insubria, si concluderà con un piccolo rinfresco, offrendo anche un’occasione informale di confronto e networking tra i partecipanti.
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