«La benzina siamo noi, ma i bambini sono il nostro motore»: la festa di Coldiretti ai Giardini Estensi

I Giardini Estensi si sono trasformati questa mattina in una grande aula a cielo aperto per accogliere la festa finale del progetto didattico «Educazione alla Campagna Amica», promosso da Coldiretti Varese. L’iniziativa, che ha chiuso ufficialmente l’anno scolastico per centinaia di studenti della provincia, ha visto la partecipazione del presidente dell’associazione Pietro Luca Colombo, del neo direttore Luciano Salvadori e di numerose autorità locali, tra cui il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai Servizi educativi Rossella Di Maggio.

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Il percorso, che durante l’anno ha portato l’agricoltura direttamente nelle classi per far scoprire ai più giovani il valore della stagionalità, della sostenibilità e del cibo a chilometro zero, ha vissuto oggi il suo momento di massima condivisione attraverso otto postazioni e laboratori didattici curati dalle imprenditrici di Donne Impresa.

Il legame tra territorio, scuola e impresa

A sottolineare il valore strategico di questa iniziativa è stato il nuovo direttore di Coldiretti Varese, Luciano Salvadori, che ha messo l’accento sulla sinergia fondamentale tra il mondo della formazione e quello delle aziende agricole locali.

«La giornata di oggi è importantissima – ha dichiarato il neo direttore Luciano Salvadori – perché è il coronamento di un anno di attività didattica svolta all’interno delle scuole della provincia di Varese. Con questo progetto andiamo a sancire quel legame fondamentale e quel connubio che ci deve essere tra il territorio, la scuola e le nostre imprese agricole. Le aziende si mettono a disposizione dei ragazzi per far capire loro qual è la provenienza del cibo e quali sono i corretti stili di vita alimentari. È un percorso educativo essenziale per i cittadini di domani».

I numeri e l’impegno delle imprenditrici

«Anche quest’anno siamo felici di rappresentare il nostro movimento, che ha promosso percorsi didattici in tutte le scuole della provincia», ha spiegato con entusiasmo Daniela Galvalisi, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Varese. «Durante l’anno scolastico abbiamo incontrato circa 3.000 bambini, e oggi qui ai Giardini Estensi ne abbiamo una rappresentanza di circa 150».

Galvalisi ha poi evidenziato l’approccio estremamente pratico delle attività: «Ci piace parlare ai più piccoli in modo non solo teorico, ma concreto. Nelle classi abbiamo usato le nostre mani per far impastare, trapiantare, trasformare i prodotti e persino simulare la mungitura. Tutto questo ha rafforzato il loro entusiasmo e la loro curiosità. Per noi si tratta di raccontare la nostra quotidianità aziendale, ma per loro è un modo per acquisire concetti nuovi. Noi ci definiamo il motore, ma i bambini sono la nostra benzina per continuare in questo ruolo: formare i futuri consumatori, più consapevoli e responsabili».

Il valore sociale di Coldiretti

All’evento è intervenuto anche il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo, che ha rimarcato l’importanza di seminare una cultura della terra partendo proprio dai più piccoli: «Quella di oggi è una giornata di ricorrenza in cui ci approcciamo a questo grande traguardo di fine anno. Donne Impresa e i Senior hanno dedicato il loro tempo per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un cibo sano».

Colombo ha poi voluto ribadire il ruolo profondo dell’associazione nel tessuto comunitario: «Come Coldiretti non abbiamo solo un mandato di rappresentanza sindacale o di servizi legati al mondo agricolo. Svolgiamo un vero e proprio servizio sociale sul territorio, totalmente gratuito, volto alla sensibilizzazione. Spiegare che il buon cibo, il rispetto della stagionalità e la filiera corta sono sinonimi di salute e vita sana è fondamentale per educare i cittadini del futuro che abiteranno e vivranno il nostro territorio».

La mattinata, trascorsa tra cruciverba didattici e giochi interattivi dedicati a ortaggi, api, cereali e alla filiera del latte, si è conclusa con l’agramerenda offerta da Coldiretti, un momento conviviale interamente dedicato alle produzioni locali e di stagione.