La Biblioteca della birra artigianale è realtà: a Materia l’inaugurazione

Trent’anni fa – era il 1996 – un pugno di appassionati sparsi in diverse regioni fondò i primi microbirrifici italiani. Pionieri di un movimento che si è ingrandito con il passare dei mesi e degli anni fino a contare oltre un migliaio di produttori e dare vita a un comparto rilevante anche dal punto di vista economico.

Galleria fotografica L’inaugurazione della Biblioteca della Birra Artigianale a Materia 4 di 14

Una storia che è stata raccontata in alcuni volumi che, però, non erano mai stati radunati insieme, in un solo luogo. Una lacuna che ora è stata colmata: a Castronno, all’interno di Materia (la struttura che ospita anche la redazione di VareseNews), è stata inaugurata la Biblioteca della Birra Artigianale Italiana. Un’iniziativa del nostro blog birrario, Malto Gradimento, in collaborazione con Unionbirrai, la principale associazione di categoria che raduna i produttori indipendenti del nostro Paese.

La biblioteca conta già una cinquantina di volumi (la maggior parte dei titoli è già visibile online CLICCANDO QUI), molti dei quali provenienti dalla donazione di Fabrizio Vallini. La serata di presentazione è stata condotta da Damiano Franzetti, ideatore dell’iniziativa e curatore di Malto Gradimento, insieme a Erika La Rosa. Sul maxischermo di Materia sono andati in onda gli interventi di Simone Monetti, segretario generale di Unionbirrai, e dello stesso Vallini mentre sul palco sono saliti alcuni protagonisti del mondo della birra craft.

Elia Pina e Oscar Mancin – birrai di “50&50” e di “The Wall” – hanno presentato le ultime birre prodotte dalle rispettive aziende. Pina ha spiegato come è nata la “HBC 1183”, creata in collaborazione con il produttore americano di luppolo Yakima Chief, una birra sperimentale con un incredibile profumo di arancia e una sorprendente chiusura al sapore di cocco. Mancin invece ha presentato la “F**k Ice” e anche in questo caso si tratta di una birra molto particolare, in stile Cold IPA, in cui è stato utilizzato un lievito da bassa fermentazione fatto lavorare a temperature più alte. Anche in questo caso i profumi di frutta tropicale e di litchi regalano sensazioni inconsuete.

Un altro ospite della serata è stato Nicola Barban, imprenditore a capo del Birrificio Settimo di Carnago che ha fatto il punto sul mondo della birra artigianale in Italia e sulla necessità di bere prodotti di alta qualità. Andrea Rogora ha invece rappresentato Birra OV di Busto Arsizio, realtà storica del Varesotto mentre Chiara Capelli ha presentato il Varese Beer Festival (VBF) che andrà in scena alla Schiranna tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il saluto di VareseNews è stato affidato al vicedirettore, Tomaso Bassani, mentre il bibliotecario di Materia, Ferdinando Giaquinto, ha illustrato l’attività culturale dello spazio di Sant’Alessandro. Al termine della chiacchierata, l’aperitivo proposto da Yuri Pirovine e la degustazione delle birra presentate da “5o&5o” e da “The Wall” che hanno incantato il pubblico presente.

La Biblioteca della Birra Artigianale Italiana è a disposizione di appassionati, curiosi e ricercatori negli orari di apertura di Materia (in pratica nei giorni feriali dalle 8,30 alle 20 e anche oltre in occasione degli eventi serali). I volumi possono essere consultati sul posto, negli spazi di Materia. Chi volesse ulteriori informazioni o comunque contattare la biblioteca può inviare una e-mail a maltogradimento@gmail.com.

IL PODCAST – A seguire l’episodio del podcast “La biblioteca di materia” in cui Damiano Franzetti presenta l’iniziativa insieme a Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo.