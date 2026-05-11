La Camera Penale di Varese promuove una nuova raccolta per il carcere
La consegna degli indumenti estivi e delle ciabatte da doccia è avvenuta alla presenza della Direzione della Casa Circondariale e degli operatori penitenziari
Prosegue l’impegno della Camera Penale di Varese a sostegno dei detenuti della Casa Circondariale cittadina. Dopo le iniziative promosse nei mesi scorsi, nei giorni scorsi si è conclusa una nuova raccolta solidale di indumenti estivi maschili destinati alle persone detenute che vivono situazioni di particolare fragilità e isolamento.
L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata durante la visita organizzata dalla Camera Penale all’interno del carcere di Varese la scorsa estate, occasione che aveva permesso agli avvocati di conoscere più da vicino le condizioni quotidiane della popolazione detenuta e le difficoltà materiali affrontate da molti reclusi.
Una raccolta per chi non ha sostegno esterno
Molti detenuti, spiegano i promotori, non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per ricevere beni essenziali, nemmeno per necessità semplici come il cambio degli indumenti. Da qui la scelta di promuovere una nuova raccolta solidale dopo quella di indumenti invernali realizzata a dicembre insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e quella successiva dedicata ai teli da bagno, sostenuta dall’Associazione San Martino Onlus.
Questa volta la raccolta ha riguardato abiti estivi maschili, accompagnati dalla fornitura di ciabatte da doccia donate dalla stessa Associazione San Martino Onlus.
Il coinvolgimento di avvocati, magistrati e personale amministrativo
La raccolta si è svolta dal 20 al 24 aprile nella sede della Camera Penale all’interno del Tribunale di Varese e ha coinvolto non soltanto gli avvocati, ma anche magistrati e personale amministrativo che hanno aderito all’iniziativa con donazioni e contributi.
La consegna del materiale raccolto è avvenuta nella mattinata di oggi alla presenza della Direzione della Casa Circondariale di Varese, degli operatori penitenziari e dei rappresentanti dell’Associazione San Martino Onlus.
“Un gesto semplice che restituisce dignità”
«Un gesto semplice può rappresentare un aiuto concreto e restituire dignità a persone che stanno attraversando un momento particolarmente difficile della propria vita» spiega l’avvocato Elisabetta Bertani presidente della Camera Penale di Varese, sottolineando come «la solidarietà non attenua la pena, ma testimonia attenzione verso la persona e rispetto della sua dignità».
La Camera Penale ha infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul tema delle condizioni delle persone detenute e del rispetto della dignità personale.
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