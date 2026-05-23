La Caronnese riparte da Di Quinzio: il centrocampista rinnova in rossoblù

L’esperto Di Quinzio firma l’inizio della prossima ed imminente stagione sportiva 2026-2027: la Caronnese comincia proprio dalla conferma nella rosa della Prima Squadra di Davide Di Quinzio una serie di importanti comunicazioni che si dipaneranno nelle prossime settimane.

Di Quinzio ha deciso di rimanere a Caronno Pertusella dopo una stagione importante dove è stato innegabile il suo valore aggiunto nel lungo percorso che ha portato la formazione rossoblù a chiudere il campionato secondo obiettivi, in terza posizione e in piena zona playoff, consacrando la retroguardia caronnese la miglior difesa del campionato.

Centrocampista dai piedi sopraffini, giocatore d’esperienza che può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo: i punti di forza di Di Quinzio rimangono la tecnica e un ottimo senso tattico. Classe 1989, Davide possiede un curriculum sportivo importante portando con sé una lunga esperienza in Serie C (quasi 200 presenze) e anche 15 partite in B con la maglia del Pisa tra il 2020 e il 2022 oltre ad esperienze iniziate con la scuola dell’Inter e proseguite tra Pro Sesto, Lucchese, Spal, Como e Pavia.

“Sono estremamente felice e contento di aver rinnovato il mio impegno con la Caronnese. Da quando sono arrivato sono stato subito coinvolto in un ambiente sereno e familiare che mi ha dato l’opportunità di trovare immediatamente la mia comfort zone all’interno della squadra. Per questo motivo ho subito accettato la proposta di rinnovo e il fatto di essere il primo annuncio ufficiale della nuova prima squadra che si costruirà nelle prossime settimane mi inorgoglisce profondamente. Sono sicuro di essere l’apripista di una stagione che porterà alla Caronnese tante soddisfazioni e sarò in prima fila per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci daremo nei prossimi mesi. Forza rossoblù, io sono pronto per un’altra grande annata”.