La carovana Bicipace colora l’Alto Milanese contro ogni guerra

È partita da Rho la grande carovana di Bicipace che nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio ha attraversato i Comuni dell’Alto Milanese diretta a Cuggiono, dove la manifestazione proseguirà fino a sera tra incontri, musica e momenti di festa.

Alle 9.45 i ciclisti hanno fatto tappa anche a Legnano con una sosta in piazza Ferrè, tra bandiere arcobaleno e messaggi di pace. Dopo la breve fermata, la pedalata è ripartita verso la meta finale portando lungo le strade dell’Alto Milanese portando i colori e i simboli di una manifestazione che da oltre quarant’anni unisce ambiente, solidarietà e difesa dei diritti contro ogni guerra.

Quella di quest’anno è la 42esima edizione. L’arrivo è come da tradizione a Villa Annoni di Cuggiono, dimora di fine Settecento immersa in un parco di 23 ettari, scelta come punto conclusivo delle diverse pedalate partite da numerosi comuni delle province di Milano, Varese e Novara.

L’iniziativa è promossa con il sostegno di Legambiente e di numerose amministrazioni comunali del territorio. «È importante non arrendersi alla logica delle armi», spiegano gli organizzatori, che anche quest’anno hanno invitato cittadini e famiglie a pedalare insieme «per dire no al riarmo e sì alla giustizia sociale e all’incontro tra i popoli».

Una manifestazione tra ambiente e solidarietà

Come da tradizione, Bicipace rappresenta anche un momento di riflessione sui temi ambientali. Gli organizzatori hanno richiamato l’attenzione sul nuovo rapporto “Consumo di suolo” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che evidenzia come nel 2024 la cementificazione abbia continuato ad avanzare a ritmi sostenuti.

Secondo i dati diffusi, tra il 2023 e il 2024 sono stati trasformati in aree artificiali 83,7 chilometri quadrati di territorio, con un incremento del 15,6% e una velocità di consumo del suolo arrivata a 2,7 metri quadrati al secondo.

La manifestazione sostiene inoltre due progetti solidali attraverso una sottoscrizione a premi. Il primo è “Amici senza confini”, iniziativa che punta ad accogliere a Legnano un gruppo di bambini palestinesi offrendo loro alcuni giorni lontani dalla guerra. Il secondo riguarda il progetto di azionariato popolare per sostenere il rilancio della ex GKN, con l’obiettivo di creare una fabbrica socialmente integrata e riconvertita ecologicamente nei settori del fotovoltaico e della mobilità leggera.

Musica e festa a Villa Annoni

La manifestazione è stata anticipata sabato sera da “Aspettando Bicipace”, appuntamento musicale ospitato a Villa Annoni di Cuggiono con concerti reggae, ska e dj set.

Per tutta la giornata di oggi le diverse carovane provenienti dal territorio continueranno a convergere nella villa storica, dove sono previsti momenti conviviali, iniziative dedicate ai partecipanti e attività aperte a tutti.

Numerosi i punti di partenza organizzati tra le province di Milano, Varese e Novara. Per il territorio varesino sono stati coinvolti Busto Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Castellanza, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, Samarate e Saronno.