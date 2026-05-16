“La Casa Rossa” presentata a Rimini: il fumetto che celebra i cento anni di USAG è realtà

Luci basse, atmosfera noir, e sullo sfondo un maxischermo con una casa rossa immersa in una foresta lunare. Non è il set di un film, ma la serata con cui USAG ha scelto di festeggiare i propri cento anni: un evento che ha trasformato il Grand Hotel di Rimini nella scenografia vivente del fumetto La Casa Rossa.

Galleria fotografica Il fumetto dei cent’anni di USAG ha il suo battesimo: “La Casa Rossa” presentata a Rimini 4 di 9

Una serata a tema, fin nei minimi dettagli

L’allestimento della sala non lasciava spazio a dubbi: USAG voleva stupire. Le colonne perimetrali erano ricoperte di totem rossi con i personaggi del fumetto in bianco e nero, le sedute rosse del marchio facevano da cornice a un palco dominato dalla copertina gigante dell’opera. Una youtuber che indaga su delitti e misteri, la protagonista della storia, campeggiava su pannelli luminosi, mentre centinaia di copie dell’albo erano già impilate sul tavolo delle firme, pronte per gli ospiti.

La serata ha riunito distributori, partner commerciali e appassionati per quello che è stato, a tutti gli effetti, il battesimo ufficiale di un progetto lungo due anni.

Il fumetto nelle mani degli autori

Il momento più atteso è stato la sessione di firme: Luigi Pellini, lo scrittore, e Tommaso Bianchi, il disegnatore già noto per le sue tavole su Daredevil e Venom per Marvel, si sono accomodati su sedie da gaming brandizzate USAG e hanno autografato le copie per i presenti. Due anni di lavoro, di trame noir, di easter egg nascosti tra le pagine, di collaborazione stretta con il reparto marketing dell’azienda di Gemonio, consegnati finalmente al pubblico in forma fisica.

La copertina dell’albo, scura e atmosferica con la sagoma rossa della Casa Rossa sotto una luna piena tra rami spogli, ha confermato le aspettative di chi aveva seguito il progetto fin dalle prime anticipazioni.

Centomila copie per un secolo di storia

La Casa Rossa non è una biografia aziendale: è un crime a tutti gli effetti, ambientato nello stabilimento storico di Gemonio che per generazioni è stato punto di riferimento per i lavoratori e i residenti della zona. La trama è di fantasia, ma disseminata di riferimenti riconoscibili per chi ha vissuto la storia dell’azienda, anche tra i personaggi. Alla realizzazione ha contribuito anche la disegnatrice Stefania Caretta, che ha curato le atmosfere più crude e noir del racconto.

L’opera viene distribuita in centomila copie su tutto il territorio nazionale: un numero che dice già tutto sull’ambizione del progetto, e sulla volontà di USAG di portare un pezzo di storia varesina ben oltre i confini della provincia.