La Castellanzese pareggia 1-1 con la Virtus. La salvezza passerà dai playout con la Varesina

La Castellanzese non riesce ad andare oltre l’1-1 nella gara disputata allo stadio “Rossoni” contro la Virtus Ciserano Bergamo. Un pareggio amarissimo per i neroverdi, che non riescono clamorosamente a scavalcare all’ultima curva la Real Calepina, fermata dallo Scanzorosciate.

La squadra di mister Delprato non approccia nel modo migliore alla gara e subisce, dopo sette minuti, il gol dei padroni di casa che mette subito in salita il pomeriggio neroverde. Dopo lo sberlone iniziale, la Castellanzese inizia a creare situazioni pericolose e al 22’ trova il pareggio, siglato da Guerrisi. Dopo l’1-1 la partita perde ritmo e le occasioni diventano sempre più sporadiche. Nel finale i neroverdi, anche consci del pareggio della Real Calepina, provano ad alzare i ritmi per trovare il gol che sarebbe valso la salvezza, senza però riuscire a creare grandi pericoli alla retroguardia rossoblù, eccezion fatta per un tiro di Boccadamo terminato di poco a lato.

La squadra di mister Delprato chiude l’annata al sestultimo posto con 41 punti, alle spalle della Real Calepina, salva con 42 punti. La Castellanzese dovrà dunque giocarsi lo spareggio salvezza contro la Varesina. Nella sfida del 10 maggio, i neroverdi avranno due risultati su tre per evitare la retrocessione.

Fischio d’inizio

La Virtus Ciserano Bergamo si schiera con un 3-5-2: Cavalieri tra i pali; difesa con Lucenti, Baggi e Legramandi; a centrocampo Marin, Fornari e Rbouh, con Testa e Adenyo sulle fasce; in attacco la coppia Lozza–Ferrario. Mister Delprato risponde con un 4-3-3: Frigerio in porta; difesa composta da Rusconi, Gritti, Robbiati e Oleoni; a centrocampo Lacchini, Vernocchi e Foglio; in avanti il tridente Merkaj–Guerrisi–Chessa. Il direttore di gara è Pietro Marinoni di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Mattia Casoni di Reggio Emilia e Giacomo Ginanneschi di Grosseto.

Primo tempo

Primo squillo al 5’ con Ferrario, che conclude su suggerimento di Fornari, ma il pallone finisce tra le braccia di Frigerio. Pochi minuti dopo la Virtus Ciserano Bergamo passa in vantaggio con un gran gol dalla distanza di Carlo Testa, che col sinistro firma l’1-0. La risposta della Castellanzese arriva con Chessa, che salta due avversari e costringe Cavalieri a un grande intervento. Al 22’ arriva il pareggio: colpo di testa di Guerrisi su assist di Merkaj per l’1-1. Al 27’ Lozza e Ferrario si rendono pericolosi. Al 34’ grande conclusione di Foglio, ancora decisivo Cavalieri. Nel finale tiro di Fornari e parata di Frigerio. Il primo tempo si chiude sull’1-1 dopo 2’ di recupero.

Secondo tempo

Al 4’ tiro di Ferrario alto. Un minuto dopo Vernocchi serve Chessa, ma Cavalieri chiude bene. Al 18’ tentativo in acrobazia di Rusconi. Al 25’ tiro dalla distanza di Fornari, bloccato da Frigerio. Al 33’ occasione per la Virtus con Lozza, fermato da un grande intervento di Lacchini. Al 40’ clamorosa traversa di Gritti su cross di Boccadamo. Nel finale la Castellanzese prova a vincerla con numerosi traversoni e un tentativo pericoloso di Boccadamo allo scadere. La partita si conclude dopo 5’ di recupero sull’1-1: la Castellanzese manca il sorpasso sulla Real Calepina e dovrà giocarsi la salvezza nel playout contro la Varesina.

RISULTATI 34ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caratese – Sondrio 5-1, Breno – Villa Valle 2-1, CALDIERO – VARESINA 2-2, Casatese – Leon 1-0, Chievo – Pavia 2-1, Milan Futuro – Vogherese 10-1, Oltrepò – Brusaporto 2-1, Real Calepina – Scanzorosciate 1-1, VIRTUS CBG – CASTELLANZESE 1-1

CLASSIFICA

Caratese 68, Casatese 61, Chievo 60, Milan Futuro 56, Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò (-3) 50, Scanzorosciate e Villa Valle 47, Virtus CBG 46, Caldiero 45, Real calepina 42, CASTELLANZESE 41, Breno 38, Pavia 37, VARESINA 36, Sondrio 31, Vogherese (-31) -17.